Nepoznati počinitelji hakirali su internetsku trgovinu Deichmanna. U kibernetičkom napadu došli su do osobnih podataka kupaca te njemačke grupacije, uključujući njezine lance Snipes i vanHaren
'Onemogućili smo pristup i otklonili sigurnosni propust koji je iskorišten. Opseg incidenta je ograničen', objavio je trgovac obućom na svojim internetskim stranicama. O incidentu su obaviještena nadležna tijela, a podnesena je i kaznena prijava, prenosi Der Spiegel.
Podaci za plaćanje nisu ukradeni
Hakeri su se domogli osobnih podataka poput imena, adresa, adresa elektroničke pošte, telefonskih brojeva te informacija o načinu plaćanja koji su kupci odabrali prilikom kupnje. Međutim, podaci za prijavu, lozinke i podaci za plaćanje nisu ukradeni. Deichmann namjerava elektroničkom poštom obavijestiti kupce čiji su podaci potencijalno kompromitirani.
Prema navodima Deichmanna, zasad nema naznaka da su podaci zloupotrijebljeni, no trgovac upozorava kupce na moguće pokušaje internetskih prijevara (phishinga).
Obavijesti o sigurnosnom incidentu stigle su i korisnicima SNIPES-a na hrvatskom jeziku. U e-mailu koji je poslan kupcima kompanija upozorava da su neovlaštene osobe pristupile dijelu osobnih podataka povezanih s kupnjama u internetskoj trgovini, uključujući imena, adrese, račune i kontakte. SNIPES navodi da lozinke i podaci za plaćanje nisu ugroženi te da zasad nema naznaka zlouporabe podataka.
'Nepoznate osobe mogle bi se putem elektroničke pošte, pisama ili telefona lažno predstavljati kao Deichmann SE i pritom navoditi stvarne podatke o vašim narudžbama kako bi djelovale vjerodostojno. Stoga budite posebno oprezni', upozorili su iz kompanije.
Trgovac je naglasio da od kupaca nikada putem elektroničke pošte, telefona ili SMS-a ne bi tražio osjetljive podatke poput lozinki ili podataka za plaćanje.