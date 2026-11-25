'Onemogućili smo pristup i otklonili sigurnosni propust koji je iskorišten. Opseg incidenta je ograničen', objavio je trgovac obućom na svojim internetskim stranicama. O incidentu su obaviještena nadležna tijela, a podnesena je i kaznena prijava, prenosi Der Spiegel.

Podaci za plaćanje nisu ukradeni

Hakeri su se domogli osobnih podataka poput imena, adresa, adresa elektroničke pošte, telefonskih brojeva te informacija o načinu plaćanja koji su kupci odabrali prilikom kupnje. Međutim, podaci za prijavu, lozinke i podaci za plaćanje nisu ukradeni. Deichmann namjerava elektroničkom poštom obavijestiti kupce čiji su podaci potencijalno kompromitirani.

Prema navodima Deichmanna, zasad nema naznaka da su podaci zloupotrijebljeni, no trgovac upozorava kupce na moguće pokušaje internetskih prijevara (phishinga).