Nesreća se dogodila na obilaznici iznad tunela u četvrti Warraq, u Gizi, zapadno od egipatske prijestolnice, prenosi Al Jazeera , pozivajući se na Reuters. Cisterna je udarila u zaštitnu ogradu, prevrnula se i eksplodirala. Vatra je zahvatila više vozila koja su se zatekla u blizini.

⚡️BREAKING: Inferno in Egypt A fuel tanker veered off the road near Cairo, crashed into a concrete barrier and overturned, sparking a massive fire. More than 20 people were killed in the crash, while another 15 were taken to hospital with injuries of varying severity.

Fotografije i snimke s mjesta nesreće prikazuju automobile i minibus u plamenu te gust dim iznad prometnice. Vatrogasci su u međuvremenu ugasili požar, a nadležna tijela istražuju okolnosti nesreće.

Egipatsko Ministarstvo zdravstva priopćilo je da je u intervenciji sudjelovalo 39 vozila hitne pomoći, a ozlijeđeni su prevezeni u obližnje bolnice. 'Ministarstvo zdravstva i stanovništva nastavlja pomno pratiti situaciju i koordinira s nadležnim tijelima kako bi se osiguralo pružanje potrebne medicinske skrbi ozlijeđenima', stoji u priopćenju.

Egipatski premijer Mostafa Madbouly izrazio je sućut obiteljima poginulih te naložio da država pokrije troškove liječenja ozlijeđenih.