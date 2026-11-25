Najmanje 30 ljudi poginulo je, a 15 ih je ozlijeđeno u srijedu kada se cisterna koja je prevozila naftne derivate prevrnula i zapalila na prometnoj obilaznici u širem području Kaira, priopćilo je egipatsko Ministarstvo zdravstva. Vatra se proširila na druga vozila, među kojima su bili automobili i minibus, a na mjesto nesreće upućeno je 39 vozila hitne pomoći
Nesreća se dogodila na obilaznici iznad tunela u četvrti Warraq, u Gizi, zapadno od egipatske prijestolnice, prenosi Al Jazeera, pozivajući se na Reuters. Cisterna je udarila u zaštitnu ogradu, prevrnula se i eksplodirala. Vatra je zahvatila više vozila koja su se zatekla u blizini.
Fotografije i snimke s mjesta nesreće prikazuju automobile i minibus u plamenu te gust dim iznad prometnice. Vatrogasci su u međuvremenu ugasili požar, a nadležna tijela istražuju okolnosti nesreće.
Egipatsko Ministarstvo zdravstva priopćilo je da je u intervenciji sudjelovalo 39 vozila hitne pomoći, a ozlijeđeni su prevezeni u obližnje bolnice. 'Ministarstvo zdravstva i stanovništva nastavlja pomno pratiti situaciju i koordinira s nadležnim tijelima kako bi se osiguralo pružanje potrebne medicinske skrbi ozlijeđenima', stoji u priopćenju.
Egipatski premijer Mostafa Madbouly izrazio je sućut obiteljima poginulih te naložio da država pokrije troškove liječenja ozlijeđenih.