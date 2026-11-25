Policijska službenica iz Ureda glavnog ravnatelja policije Marina Mandić rekla je da je policija prošle godine evidentirala 22 događaja u kojima je na štetu novinara i drugih medijskih djelatnika počinjeno 29 kaznenih djela. Najčešće su to bile prijetnje, a upućuju se većinom u komentarima ispod objava na internetu, ali i porukama i licem u lice. Drugo je najčešće kazneno djelo prisila prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa.

" Novinari moraju moći slobodno i nesmetano obavljati svoj posao, bez straha, prijetnji, napada, pritisaka ili bilo kojeg oblika nasilja. S druge strane, policija ima obvezu štititi njihovu sigurnost, omogućiti nesmetano obavljanje novinarskog posla te u svakoj situaciji postupati profesionalno, zakonito i odgovorno” , rekao je načelnik bjelovarsko-bilogorske policije Jakob Bukvić.

"Često se dogodi kazneno djelo ili štetan događaj, a sve ostane u kuloarima. Priča se u redakcijama, a kasnije se traži pravda koje nema”, rekla je Mandić.

Članica Vijeća za elektroničke medije i nacionalna koordinatorica projekata Vijeća Europe i OESS-a za sigurnost novinara Jasna Vaniček-Fila rekla je da je nedavno zbog takvog ponašanja priveden stariji muškarac, koji je poslije rekao da mu je žao.

"Sve što je nezakonito u stvarnom svijetu, nezakonito je i na internetu. Nitko nema pravo nikome prijetiti ni pisati ružne komentare”, poručila je.

Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko rekao je da HND od 2015. bilježi oko 200 slučajeva verbalnih i fizičkih napada na novinare. Ispričao je da mu je jedan muškarac 30 dana zaredom pisao da mu želi smrt. Policija ga je pronašla u Osijeku, a županijsko državno odvjetništvo poslije je Zovka obavijestilo da u porukama ne vidi elemente kaznenog djela prijetnje.

Zovko je dodao da se pravosuđe u posljednje vrijeme popravilo.

MUP je 2023. s HND-om i Sindikatom novinara Hrvatske potpisao sporazum o suradnji i dva protokola, o postupanju policije kad sazna za kazneno djelo protiv novinara i o ponašanju policijskih službenika i novinara na javnim skupovima.

Prošle su godine predstavnici MUP-a protokole predstavljali u velikim redakcijama, a ove godine obilaze policijske uprave i lokalne medije.