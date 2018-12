Puštanje Daruvarca: Što drugo možemo nego postupati po zakonu, usmjerite oštricu u drugom smjeru

Sud nema druge mogućnosti osim postupati po zakonu, bez obzira na to je li to popularno ili nije, poručila je u subotu Udruga hrvatskih sudaca (UHS) nakon 'političkih i drugih' prosvjeda zbog odluke Općinskog suda u Zadru da na slobodu pusti Darka Kovačevića, zvanog Daruvarac koji je ljetos pretukao 18-godišnjakinju u zadarskom kafiću

'Ozbiljna bi politika prije medijskih priopćenja i prosvjeda, proučila priopćenje Općinskog suda u Zadru, utvrdila prave razloge za odluku tog suda i oštricu prosvjeda uperila tamo gdje leži problem, a to su zakonske odredbe, umjesto da napada sud koji je primijenio zakon. Naime, sud nema druge mogućnosti osim postupati po zakonu, bez obzira na to je li to popularno ili nije', priopćio je predsjednik UHS-a Damir Kontrec.