Posjetili smo doktora Paladina u mostarskoj ordinaciji: 'Da, primamo pacijente iz svih dijelova bivše države, no jedna stvar mi je nejasna'

Nije bilo planirano, ali se zgodno poklopilo: Najuglednijeg hrvatskog neurokirurga Josipa Paladina na novom radnom mjestu posjetili smo točno godinu dana nakon što je neobičnom odlukom praktično potjeran sa zagrebačkog Rebra, na kojem je odradio punih četrdeset godina staža. Na šestom katu Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru, na hodniku ispred Klinike za neurokirurgiju, tog dana vladala je gužva uobičajena za mjesta na kojima se on pojavljuje. Rekli bismo da ima status rock zvijezde, samo da ga ne poznajemo otprije i da se na licu mjesta iznova nismo uvjerili u njegovu strpljivost te poniznost pred pacijentima

Paladinova dob bila je, navodno, glavni razlog za to što nije mogao nastaviti s radom na Rebru, makar se iz zdravorazumske perspektive odluka čini potpuno sumanutom. Ovaj neurokirurg je u fizičkoj i mentalnoj kondiciji koja bi sasvim sigurno posramila prosječnog mladića - jedan tjedan provede radeći u Poliklinici Radiochirurgia u Svetoj Nedjelji, drugi u Mostaru, i tako iz tjedna u tjedan i iz mjeseca u mjesec. Što je još važnije, pristupa poslu s vidljivim entuzijazmom, o njemu govori vrlo strastveno i očito je da ga ništa drugo ne može toliko motivirati. Dakako, mimo Hajduka, o kojemu se svako malo raspituje. Primijetili smo i da nalaze ispisuje isključivo kemijskom olovkom splitskog kluba.

Čekali su i reporteri tportala, a bilo je pomalo i neugodno otimati mu vrijeme znajući da pred vratima stoje nesretnici i njihova rodbina s problemima znatno većim od naših, reporterskih. Utješila nas je medicinska sestra koja u prolazu, nehajno, objašnjava - 'ništa se ne bojte, doktor je ovdje sve dok ne riješi i posljednjeg pacijenta'. Obično od sedam sati ujutro pa negdje do deset, jedanaest navečer. Uz desetke i desetke primanja i konzultacija, u prosjeku obavi i dvije do tri višesatne operacije mozga svakog dana.

'Da vam budem iskren, u ovih pola godine nisam Mostara ni vidio. Dođem, radim, spavam. To me ispunjava', govori nam Paladino. U ovoj bolnici nije završio slučajno: prihvatio je poziv ravnatelja Ante Kvesića i podržao njegovu viziju razvoja prave neurokirurške struke i klinike. U početku je malo štekalo s opremom, no na koncu se sve kompletiralo i sada u nju hrle pacijenti sa svih strana. Tridesetak posto odnosi se na građane Hrvatske, ali ima u njoj i Slovenaca i Srba i Crnogoraca. O Bosancima i Hercegovcima da ne govorimo.

Glad i želja za strukom

'Nisam došao samo da bih imao što raditi, nego zato što zaista osjećam glad i želju za strukom, interes i strast za ulazak u operacijsku salu, a u Mostaru su se stvorili uvjeti - nabavljena je vrhunska oprema, angažirani su sjajni ljudi - i sada imamo osnovicu za vrlo solidan razvoj. Operacijski program zaista je na razini visoke europske klase. I ranije su se ovdje operirali pacijenti zahvaljujući dolascima kolega liječnika iz cijele Hrvatske, no to je bio pokušaj da se u tim uvjetima ljudima pruži najnužnije neurokirurško zbrinjavanje. Strateška odluka ove bolnice bila je da se ustroji pravi ekspertni pogon te je angažirano sedam neurokirurga i pokriva se cijeli dijapazon bolesti - od neurokirurških bolesti u dječjoj dobi, preko problema krvnih žila i tumorske kirurgije, do degenerativnih bolesti kralježnice i traumatoloških ozljeda glave, kralježnice i središnjeg živčanog sustava. Zadatak je bio dignuti kvalitetu, proširiti dijapazon i napraviti iskorak na višu razinu', objašnjava nam Paladino.