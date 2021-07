Portugal živi našu noćnu moru, nogomet i turisti donijeli im deltu: Hrvatska veleposlanica u Lisabonu otkriva kako im izgleda život i od čega strahuju

Policijski sat od 23 do 5 ujutro u velikom dijelu zemlje, ograničenje kretanja između regija, radikalno skraćeno radno vrijeme kafića i restorana vikendom, ozbiljno ugrožena turistička sezona - posljedice su izbijanja novog vala epidemije koronavirusa u Portugalu. Broj novih slučajeva ozbiljno raste i vlasti uvode mjere, a hrvatska veleposlanica u Portugalu Anita Tršić za tportal komentira situaciju

'Zapravo su ponovno uvedena ranija ograničenja, prije svega u metropolitanskom području Lisabona i na jugu zemlje. Virus se zaista znatno brže širi, a u 70 posto slučajeva radi se o njegovoj varijanti delta', kazala nam je Tršić.

U Lisabonu i 45 drugih općina uvedena je zabrana kretanja od 23 sata navečer do 5 sati ujutro, što policija strogo provodi. Samo do 15 sati moguć je ulazak na ta područja i izlazak iz njih. Restorani i kafići otvoreni su do 22.30 radnim danom i tek do 15.30 vikendom.