Porošenko iz Kijeva: Mislim da se Hrvati još uvijek sjećaju kako je spavati tijekom rata i kako preživjeti. Ovo je borba protiv zla, vraga, manijaka Putina!

Bivši ukrajinski predsjednik Petro Porošenko, koji se nalazi u Kijevu, gotovo svaki dan daje intervjue za zapadne medije, a danas je govorio i za N1

'Mislim da se Hrvati još uvijek sjećaju kako je spavati tijekom rata i kako preživjeti. Ja sam u središtu Kijeva, manje od 10 kilometara od mene nalaze se ruske postrojbe. Samo jučer i prekjučer oni su gađali civilne objekte u Kijevu, a danas smo evakuirali iz Buče i Irpina, Gastomila civile, ponosan sam što smo samo iz tih mjesta evakuirali više od 8000 građana. Ta su mjesta potpuno uništena, više ne postoje. To je politika Rusije – uništiti sve pred sobom', rekao je Porošenko .

Lavrov je rekao da je u bolnici pak bila zloglasna bojna Azov. 'Očito su za Lavrova najopasniji Ukrajinci naša djeca. Ako to nije ratni zločin, što jest', dodao je Porošenko.

'Mi definitivno mislimo da se borimo za demokraciju. Ovo je borba protiv zla, vraga, ludog manijaka Putina koji je u samo posljednja dva dana u Mariupolju ubio više od 1400 građana, civila, uključujući i djecu. Oni napadaju rodilište, dječju bolnicu… Najšokantnije je što njihov ministar Lavrov , koji je isto ratni zločinac, rekao da je to bio prethodno planirani napad', rekao je Porošenko te pokazao fotografiju na kojoj se vidi da je riječ o bolnici, na fotografiji se vide majke s novorođenom djecom.

'Danas imamo jednu od najjačih vojska na svijetu. Ponosan sam što smo zaustavili najveću vojnu mašinu na svijetu, kriminalnu mašinu. Jedino što želi je da budemo slobodni', rekao je Porošenko.

'Ovo nije rat protiv Ukrajine, nego protiv cijelog Zapada, protiv naših vrijednosti. Ne postoji nijedna druga nacija koliko Ukrajina koja želi mir, podupiremo sve diplomatske napore i sada demonstriramo jedinstvo. Nemamo više vladu i oporbu, svi smo sada jedinstveni i svi mi štiti naš narod. Podupiremo rješanja koja se tiču prekida vatre, povlačenje Rusa, ali imam loša iskustva iz pet godina pregovora s Putinom. Putinu se ne može vjerovati, nikad nije održao obećanje. On misli da može nastaviti napade, on ide daleko koliko mu mi dopustimo. On sada ide dalje, neće stati u Ukrajini, nego će nastaviti dalje. Bori se za povezivanje Krima i Donbasa. Nitko ga sada neće zaustaviti ako mi izgubimo. Povući će vezu između Kalinjingrada i Ukrajine kroz Litvu i zato moramo biti jedinstveni i dobiti najbolje naoružanje i onda će ukrajinska vojska moći zaustaviti Rusiju i obraniti Europu', rekao je Porošenko.