Ponovno omogućeni posjeti u osječkom KBC-u

Ravnateljstvo osječkog Kliničkog bolničkog centra (KBC) izvijestilo je u srijedu kako će, sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), ponovno biti omogućeni posjeti bolesnicima u toj zdravstvenoj ustanovi

U priopćenju za javnost Ravnateljstvo navodi kako će do 30. lipnja posjete biti organizirane subotom od 10 do 12 sati i nedjeljom u uobičajenim terminima od 10 do 12 i od 16 do 18 sati. Od 1. srpnja posjete će biti dopuštene svaki dan, od 16 do 17 sati, a nedjeljom i blagdanom, od 10 do 12 i 16 do 18 sati.