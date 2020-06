Dramatično upozorenje stiže iz Španjolske; koronavirus će ubiti nogomet, na rubu smo bankrota...

Zbog pandemije koronavirusa utakmice španjolske Primere će se najvjerojatnije do kraja ove godine igrati pred praznim tribinama. Zdravlje je ispred svega, no procjena je kako će zbog toga španjolski klubovi izgubiti čak do milijardu eura

Predsjednik La Lige, Javier Tebas, potvrdio je u razgovoru za Financial Times kako španjolskom nogometnu prijeti bankrot. Pandemija koronavirusa počela je popuštati, a popuštaju i mjere izolacije koje su u Španjolskoj, jednoj od zemalja koje su najteže pogođene koronavirusom, bile izuzetno oštre. Nogomet se vratio, prvenstvo je nastavljeno, ali igra se pred praznim tribinama. I to je u ovom trenutku najveći problem za klubove kojima je veliki dio prihoda stizao baš od prodaje ulaznica.

'Situacija je neizdrživa. U ovom trenutku nekoliko je klubova doslovno na rubu bankrota, a s vremenom očekujemo da će ih biti još i više. Pogođeni su svi, ovaj su udarac osjetili i Barcelona i Real Madrid, velikani su uzdrmani, a zamislite kako je tek onda 'malim' klubovima', kazao je Tebas te potom iznio zabrinjavajuće prognoze: 'U situaciji smo da postoji šansa da koronavirus ubije nogomet. Očekuje se kako će prazne tribine stajati klubove najmanje 800 milijuna eura, a neke procjene govore kako bi taj gubitak mogao biti i milijardu eura!' Poprilično dramatična najava prvog čovjeka La Lige zabrinula je sve, no ipak postoji i tračak nade. Pandemija koronavirusa popušta, pa se mnogi nadaju kako bi se navijači uskoro mogli vrati na stadione u sklopu popuštanja mjera.

Tebas se nada kako bi stadioni, uz poštivanje svih mjera socijalne distance, mogli imati popunjenost između 15 i 20 posto kapaciteta. Realno, to je, barem za Real, Barcu, Atletico..., 'sitniš', no bolje išta nego ništa, pogotovo za manje klubove kojima je svaki euro presudan. Predsjednik Primere je napomenuo i to kako se procjenjuje da će klubovima trebati najmanje dvije godine da se oporave od financijskih posljedica koronavirusa.