Poljski zastupnici izglasali izvanredno stanje na granici s Bjelorusijom: 'Znamo da bjeloruske službe daju migrantima hranu i pomoć da ilegalno uđu u Poljsku'

Poljski parlament formalno je izglasao u ponedjeljak navečer izvanredno stanje, uvedeno uz granicu s Bjelorusijom zbog priljeva migranata

Poljski predsjednik Andrzej Duda proglasio je izvanredno stanje u toj regiji u četvrtak, u trajanju od trideset dana.

Uredba se odnosi na 183 općine u kojima je ograničeno kretanje, kao i pravo na okupljanje.

Poljska i Europska unija optužuju bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka da potiče stotine migranata da prijeđu na poljski teritorij kako bi izvršio pritisak na Uniju zbog sankcija koje je nametnula Minsku.

Vlada u Varšavi optužuje ga da namjerno i na organiziran način dovodi izbjeglice iz kriznih područja na vanjsku granicu EU-a.

"Znamo da bjeloruske službe daju migrantima hranu i pomoć na granici u nastojanju da ilegalno uđu u Poljsku", rekao je ranije Morawiecki.

"...to nije samo diplomatski sukob, to je pokušaj kršenja integriteta poljske države, suvereniteta naših granica, i mi ne možemo i nećemo to dopustiti", naglasio je Morawiecki pred parlamentom.

Lukašenko je krajem svibnja najavio da Minsk više neće sprečavati migrante da putuju u EU.

Zapadne sankcije uvedene su Bjelorusiji kao odgovor na optužbe da izbori koji su Lukašenku omogućili novi mandat nisu bili pošteni.