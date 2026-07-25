zabrinjavajući signal

Poljska dobila upozorenje od Minska: Planiran je teroristički napad

I.V.

25.07.2026 u 16:21

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Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Dominika Zarzycka / Alamy / Profimedia
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Poljske sigurnosne službe provjeravaju informacije koje je službenoj Varšavi dostavila Bjelorusija o mogućoj terorističkoj prijetnji na teritoriju Poljske

Vlasti poručuju da svako upozorenje takve vrste shvaćaju ozbiljno i da su pokrenute odgovarajuće provjere, piše Euronews.

Bjelorusko Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je u četvrtak na razgovor pozvalo poljskog otpravnika poslova u Bjelorusiji Krzysztofa Ożannu. Tijekom sastanka, tvrdi Minsk, poljskoj su strani predani podaci o navodno planiranom napadu.

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Navodna meta bila djeca bjeloruskog aktivista

Prema priopćenju bjeloruskih vlasti, u cijeli je slučaj umiješana osoba s prebivalištem u Poljskoj i kriminalnim dosjeom, koja je nedavno izgubila dodatnu zaštitu i pravo boravka u toj zemlji.

Minsk tvrdi da je osumnjičenik planirao napad na djecu bjeloruskog aktivista koji živi u Poljskoj. Kao mogući motiv navodi se osveta jer mu aktivist navodno nije pomogao da zadrži svoj pravni status u zemlji.

Bjelorusko Ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da je spremno poljskim vlastima dostaviti i dodatne informacije ako to bude potrebno.

Poljska: Svaku prijetnju shvaćamo ozbiljno

Poljska novinska agencija zatražila je komentar od glasnogovornika ministra koordinatora za specijalne službe Jaceka Dobrzyńskog.

'Ne komentiram medijske napise o toj temi. Mogu samo reći da poljske službe ne zanemaruju nijedan zabrinjavajući signal te da svim informacijama o mogućim prijetnjama pristupaju ozbiljno i odlučno', rekao je Dobrzyński.

Dodao je da obavještajne službe u ovoj fazi istrage u pravilu ne otkrivaju poduzimaju li određene aktivnosti niti iznose pojedinosti o operativnim radnjama.

Sikorski: Informacije još provjeravamo

Na slučaj se u petak osvrnuo i poljski ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski, istaknuvši da je riječ o informacijama koje su tek pristigle i koje se još provjeravaju.

'Naravno da svako upozorenje koje se odnosi na terorizam shvaćamo ozbiljno i podvrgavamo ga detaljnoj provjeri', poručio je Sikorski.

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