Politički tajnik HDZ-a oštro o Milinoviću: Sramotno manipulira, treba ga izbaciti iz stranke!

Nakon jučerašnje višesatne 'okupacije' središnjice HDZ-a u Zagrebu, sukob Darka Milinovića i ličkih HDZ-ovaca s dijelom vrha stranke se nastavlja. Oštro je danas reagirao politički tajnik HDZ-a Lovro Kuščević

'Ja bih to opisao s izrekom - Martin u Zagreb, Martin iz Zagreba. Naši prijatelji iz Like su došli u stranku, što mogu svi članovi stranke, a što su napravili organizatori, Darko Milinović i Milan Kolić, je sramotno manipuliranje s članstvom HDZ-a. To je točan primjer kako se ne smije ponašati i što se ne smije. To pokazuje da ne poznaju demokraciju i da se brinu samo za osobne fotelje', poručio je Kuščević uoči sjednice Vlade.

Politički tajnik HDZ-a nada se da će Milinovića i Kolića sustići sankcije. 'Očekujem što je moguće prije i najstrože sankcije', kazao je.

Upitan o mogućnosti izbacivanja iz stranke, Kuščević je rekao da bi digao ruku za najstrožu sankciju.