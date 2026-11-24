Košarac je pred novinarima kazao kako su oni ovime "izrazili demokratsku volju" a tvrdio je kako to zapravo nije blokada, dok je Amidžić za krizu vlasti označio odgovornim Ustavni sud BiH. Košarac je ponovio raniji Dodikov zahtjev da se što prije donese novi zakon o Ustavnom sudu odnosno da se poštuje "izvorni Dayton" , što bi značilo ukidanje svih odluka svih visokih predstavnika u proteklih 30 godina.

Ministri financija i vanjske trgovine Srđan Amidžić i Staša Košarac , obojica članovi Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), pojavili su se u Sarajevu na sjednici Vijeća ministara BiH no odbili su glasati za dnevni red od četrdesetak točaka koji je predložila predsjedateljica Borjana Krišto pa sjednica nije mogla biti ni održana. Prema zakonu o Vijeću ministara, to tijelo može donositi odluke samo uz glas bar po jednog ministra iz reda svakog konstitutivnog naroda.

"Ovo je politička platforma nas iz Republike Srpske", kazao je Košarac dodajući kako su to uvjeti za uspostavu nove vlasti na razini BiH.

Blokada koju je ranije najavio Dodik uslijedila je nakon što je Ustavni sud BiH poništio veto kojim je članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović pokušala osporiti imenovanje novih članova državnog povjerenstva za nacionalne spomenike.

Ustavni je sud također ukinuo izmjene kaznenog zakona Republike Srpske kojima su u tom entitetu proglasili nezakonitim i pokušali sankcionirati isticanje znakovlja Armije BiH.

Dodik je ove odluke proglasio "muslimanskom zavjerom protiv Srba".

"Preko ovoga se neće preći", kazao je tada Dodik pojašnjavajući kako to znači da na razini Vijeća ministara BiH neće biti donesena nitjedna odluka sve dok Ustavni sud ne povuče svoje odluke.

Nije pritom pojasnio kako misli da bi taj sud uopće mogao posegnuti za povlačenjem odluka koje je sam donio.

Vijeće ministara BiH trenutačno funkcionira u tehničkom mandatu jer nakon izbora provedenih 4. listopada novi ministri još nisu imenovani a pobjedničke stranke odnosno HDZ BiH, SNSD i Stranka demokratske akcije (SDA) još nisu ni započele formalne pregovore o koaliranju.

U ranijim predizbornim razdobljima na dogovor se čekalo i duže od godinu dana a rekord je postavljen nakon izbora 2010. godine kada je trebalo čak 14 mjeseci do imenovanja novog Vijeća ministara kojega je tada predvodio HDZ-ov Vjekoslav Bevanda.