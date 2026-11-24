Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske objavilo je fotografije velike policijske akcije 'Emisar', u kojoj je u utorak uhićeno pet osoba zbog sumnje na povezanost s organiziranom kriminalnom skupinom i pomaganje odbjeglom Đorđu Ždrali

Policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske i Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) od jutarnjih sati provode opsežnu akciju na području oba bosanskohercegovačka entiteta. Prema najnovijem priopćenju MUP-a Republike Srpske, dosad je uhićeno pet osoba, a pretresi se provode na više lokacija u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Među lokacijama obuhvaćenima pretragama nalaze se i nekretnine u vlasništvu Đorđa Ždrale, za kojim policija i dalje traga.

Objavljene fotografije uhićenja Nikoline Šljivić MUP Republike Srpske objavio je fotografije policijske akcije na kojima se vidi privođenje bivše zastupnice Nikoline Šljivić. Na jednoj od fotografija Šljivić je prikazana s lisicama na rukama, u pratnji policijskih službenika. Objavljeni su i prizori pripadnika specijalne policije te kriminalističkih inspektora tijekom pretresa objekata, kao i fotografija pištolja i streljiva.

Pet uhićenih, policija istražuje organiziranu kriminalnu skupinu Iz MUP-a Republike Srpske priopćili su da je akcija 'Emisar' usmjerena na razbijanje organizirane kriminalne skupine. Istražitelji prikupljaju dokaze o mogućem počinjenju kaznenih djela u okviru kriminalnog udruženja, sprječavanju dokazivanja te njihovoj povezanosti s pokušajem teškog ubojstva. Aktivnosti se provode pod nadzorom Republičkog javnog tužiteljstva, odnosno Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organiziranog i najtežih oblika gospodarskog kriminala. SIPA pruža potporu operaciji na području Federacije BiH. Iz MUP-a su najavili da će više informacija o rezultatima akcije objaviti nakon završetka operativnih aktivnosti.

Privedena Nikolina Šljivić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Alternativna TV