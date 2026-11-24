Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske objavilo je fotografije velike policijske akcije 'Emisar', u kojoj je u utorak uhićeno pet osoba zbog sumnje na povezanost s organiziranom kriminalnom skupinom i pomaganje odbjeglom Đorđu Ždrali
Policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske i Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) od jutarnjih sati provode opsežnu akciju na području oba bosanskohercegovačka entiteta. Prema najnovijem priopćenju MUP-a Republike Srpske, dosad je uhićeno pet osoba, a pretresi se provode na više lokacija u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.
Među lokacijama obuhvaćenima pretragama nalaze se i nekretnine u vlasništvu Đorđa Ždrale, za kojim policija i dalje traga.
Objavljene fotografije uhićenja Nikoline Šljivić
MUP Republike Srpske objavio je fotografije policijske akcije na kojima se vidi privođenje bivše zastupnice Nikoline Šljivić. Na jednoj od fotografija Šljivić je prikazana s lisicama na rukama, u pratnji policijskih službenika.
Objavljeni su i prizori pripadnika specijalne policije te kriminalističkih inspektora tijekom pretresa objekata, kao i fotografija pištolja i streljiva.
Pet uhićenih, policija istražuje organiziranu kriminalnu skupinu
Iz MUP-a Republike Srpske priopćili su da je akcija 'Emisar' usmjerena na razbijanje organizirane kriminalne skupine. Istražitelji prikupljaju dokaze o mogućem počinjenju kaznenih djela u okviru kriminalnog udruženja, sprječavanju dokazivanja te njihovoj povezanosti s pokušajem teškog ubojstva.
Aktivnosti se provode pod nadzorom Republičkog javnog tužiteljstva, odnosno Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organiziranog i najtežih oblika gospodarskog kriminala.
SIPA pruža potporu operaciji na području Federacije BiH. Iz MUP-a su najavili da će više informacija o rezultatima akcije objaviti nakon završetka operativnih aktivnosti.
Uhićeni Orić i Mustafić
Uz Nikolinu Šljivić, koja je uhićena u Istočnom Sarajevu, policija je na području Olova uhitila Nasera Orića, nekadašnjeg zapovjednika snaga Armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici.
Prema informacijama koje su objavili bosanskohercegovački mediji, među uhićenima je i Mesud Mustafić s područja Vogošće. Iako je policija potvrdila da je ukupno uhićeno pet osoba, imena svih privedenih zasad nisu službeno objavljena.
Tko je odbjegli Đorđe Ždrale?
Velika policijska operacija povezana je s potragom za Đorđem Ždralom, koji je u bijegu od 2. kolovoza ove godine. Ždrale je osumnjičen da je na području Istočnog Sarajeva pokušao ubiti Kostu Pandurevića, nakon čega je pobjegao i od tada se skriva od policije. Riječ je o čovjeku otprije poznatom pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine.
Ždrale je ranije osuđen na 20 godina zatvora zbog ubojstva Ljubiše Savića Mauzera, nekadašnjeg zapovjednika specijalne policije Republike Srpske, počinjenog 2000. godine u Bijeljini. Iz zatvora je izašao 2022. godine.
Istražitelji sada pokušavaju utvrditi tko mu je i na koji način pomagao u skrivanju nakon posljednjeg kaznenog djela za koje ga se sumnjiči.