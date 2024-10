Policija uhitila Damira Škaru, odvjetnica: 'Čekali smo da dobijemo poziv'

Škaro je, podsjetimo, pravomoćno osuđen za silovanje , a uhićen je zato što se u zadanom roku nije javio na odsluženje zatvorske kazne. Na odsluženje se trebao javiti do kraja rujna ove godine, piše Jutarnji list . Do kraja rujna trebao se sam javiti u zatvor zato što mu je odbijena molba za odgodu početka služenja kazne.

Škarina odvjetnica Sineva Vukušić za 24sata je ustvrdila da se Škaro htio sam javiti na odsluženje kazne, ali da je čekao poziv, koji nije dobio.

'Mi nismo dobili rješenje po žalbi kad mu je odbijena molba za odgodu jer je imao operaciju srca u devetom mjesecu. Čekali smo da dobijemo poziv, međutim nismo dobili poziv, pa su došli po njega. Sad ide normalno izdržavanje kazne. Ništa se spektakularno nije dogodilo. Nisam stigla razgovarati s njim, nema to razloga utjecati na bilo što. On bi se ionako sam javio, ali oni su došli prije i to vam je to', rekla je Vukušić.