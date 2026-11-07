Policija u Rijeci zaustavila dvojicu koja nisu položila vožnju. Sad više nemaju auto

U četvrtak popodne u kontroli prometa u naselju Pećine zaustavljen je 42-godišnjak, koji je vozilom upravljao prije stjecanja prava na upravljanje te je utvrđeno da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja.

Vozač je zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja uhićen, a vozilo mu je privremeno oduzeto. Sljedećeg dana doveden je na Općinski sud u Rijeci, na kojemu mu je izrečena kazna zatvora od 60 dana uz uvjetni rok od 12 mjeseci, dok mu je vozilo trajno oduzeto.

Večer ranije, u Ružićevoj ulici zatečen je 37-godišnjak, koji je također upravljao osobnim vozilom bez položenog vozačkog ispita, pod utjecajem 1,49 promila. On je pri skretanju preko nogostupa u dvorište, vozilom udario i oštetio podizni metalni lanac u vlasništvu riječke tvrtke.

Vozač je uhićen i doveden na nadležni sud te mu je određena bezuvjetna kazna zatvora u trajanju od 32 dana, novčana kazna od 1380 eura i trajno oduzimanje vozila, naveli su iz policije.