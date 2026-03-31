UHVAĆENI U PRIJEVARI

Policija prijavila muškarce koji su krivotvorili novac i njime plaćali vožnje taksijem

I.H./Hina

31.03.2026 u 17:35

Euri (ilustracija) Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL
Zagrebačka policija prijavila je 39-godišnjaka i 37-godišnjaka koji su u 11 navrata, od kolovoza 2025. do druge polovice ožujka, stavili u optjecaj najmanje 12 krivotvorenih novčanica kojima su plaćali usluge taksi prijevoza

Kako je priopćila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), 39-godišnjak se sumnjiči za jedno kazneno djelo izrade, nabavljanja, posjedovanja ili davanja na uporabu sredstava za krivotvorenje i osam kaznenih djela krivotvorenja novca, dok se 37-godišnjak sumnjiči za jedno kaznenog djela izrade, nabavljanja, posjedovanja ili davanja na uporabu sredstava za krivotvorenje i tri kaznena djela krivotvorenja novca.

Također, sumnja se da su zajedno počinili još jedno kazneno djelo krivotvorenja.

Prema navodima PUZ-a, osumnjičeni su na zasad neutvrđen način nabavili sredstva namijenjena za krivotvorenje novca koja su potom držali u stanovima u Zagrebu u kojima prebivaju, 39-godišnjak u stanu u Susedgradu, a 37-godišnjak u stanu na Trešnjevci.

Provodeći kriminalističko istraživanje, policajci su obavili pretrage stanova koje koriste osumnjičeni tijekom čega su u stanu na Trešnjevci pronađena sredstva namijenjena za krivotvorenje novca dok je u stanu u Susedgradu, uz sredstva namijenjena za krivotvorenje novca, pronađeno 13 novčanica u različitim apoenima

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu.

