Policija predložila drakonske kazne za loš odgoj djece i širenje lažnih vijesti

U MUP-u nadalje navode da je prije 46 godina, kada je taj zakon donesen, propisana kazna u njemu iznosila oko 44 posto prosječne plaće. U izmjenama i dopuna zakona iz 1994. godine kazne su bile u rasponu od 15 do 106 posto prosječne plaće dok su danas u rasponu od 1,9 posto do 16,7 posto plaće.

Tako nove kazne iznose od 700 do 4000 eura za isticanje simbola kojima se izražava ili potiče mržnja, širenje lažnih vijesti, prekršaj loše odgojenog djeteta i vrijeđanje službenih organa. Kazna od 300 do 2000 eura predviđena je za poticanje djeteta na prekršaj, organiziranje prostitucije i kocke te tučnjavu i svađu na javnom mjestu. Od 200 do 1000 eura kazne predviđeno je za opijanje na radnom mjestu, davanje alkohola maloljetnicima...

Kada je riječ o maksimalnoj kazni od četiri tisuće eura, ona će se moći izreći onima koji remete javni red i mir na javnom mjestu 'izvođenjem, reproduciranjem pjesama, skladbi i tekstova ili nošenjem ili isticanjem simbola, tekstova, slika, crteža'.

U MUP-u ističu da su analizom došli do zaključka da je 'prekršaj počinjen isticanjem određenih simbola kojima se izražava ili potiče mržnja ili uzvikivanjem ili pjevanjem navedenog pozdrava utvrđeno kako su u većini slučajeva počinitelji proglašeni krivima i kažnjeni novčanim kaznama, ali u iznosima od 25, 27, 53 ili 150 eura, što nikako nije dovoljan iznos kako bi se počinitelji u budućnosti odvratili od činjenja takvih prekršaja', smatraju.

O kojem pozdravu je riječ, u MUP-u su namjerno ili slučajno izbjegli navesti.

Razloga za brigu imaju i roditelji maloljetne djece jer ako njihovo dijete učini neki prekršaj protiv javnog reda i mira, a dokaže se da je to posljedica lošeg odgoja ili zanemarivanja, također bi mogli platiti kaznu od 700 do četiri tisuće eura. Valja napomenuti da je roditeljima i do sada prijetila kazna, ali je iznos bio daleko manji, a ono što je novina je to da će se procjenjivati jesu li djeca kršila javni red i mir zbog posljedica lošeg odgoja ili zato što su zanemarena.

Paradoksalno, zakon predviđa veću kaznu za roditelje ako nisu dobro odgojili dijete nego ako su poticali djecu na počinjenje prekršaja. Naime predlaže se da se roditelj ili staratelj koji potiče dijete na prekršaj kazni novčanom kaznom od tristo do dvije tisuće eura.

U MUP-u navode da, u usporedbi s kaznama iz ostalih zakona, novčana kazna za vrijeđanje i omalovažavanje službene osobe iznosi od 20 do 100 eura, a kazna za srodan prekršaj nepristojnog ili uvredljivog obraćanja ovlaštenom carinskom službeniku od 260 do 9290 eura.

Smatraju da predložene kazne nisu visoke u usporedbi s iznosima u nekim drugim državama EU-a.