Policija nastavlja s privođenjima zbog nereda nakon utakmice Osijeka i Lokomotive

Osječko-baranjska policija nastavlja sa uhićenjima osoba koje su u subotu sudjelovale u izazivanju nereda, napadu na policijske službenike i uništavanju imovine nakon utakmice između NK Osijeka i NK Lokomotive na stadionu Gradski vrt u Osijeku

Kriminalističkim istraživanjem i pregledom video-nadzora utvrđen je identitet još deset osoba koje su 25. srpnja sudjelovale u neredima, priopćeno je u četvrtak iz PU Osječko-baranjske . U srijedu su na kriminalističko istraživanje privedeni hrvatski državljani s područja Osijeka i to 22-godišnjak, 30-godišnjak, 31-godišnjak, 33-godišnjak, 35-godišnjak, 38-godišnjak, 47-godišnjak, 49-godišnjak, 52-godišnjak i jedan maloljetnik zbog sumnje da su počinili kaznena djela "napad na službenu osobu", "izazivanje nereda" i "oštećenje tuđe stvari".

Određena mu je i zaštitna mjera zabrane nazočnosti nogometnim utakmicama na području Hrvatske u kojima sudjeluje hrvatska nogometna reprezentacija i NK Osijek, kao i zabrana odlaska u inozemstvo na utakmice u kojima sudjeluje reprezentacija i NK Osijek, s obvezom javljanja u policijsku postaju u trajanju od jedne godine. Navode da je za izazivanje nereda propisana kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. Za napad na službenu osobu kazna zatvora od šest mjeseci do osam godina, a za uništenje tuđe stvari kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. Policijski službenici nastavljanju s daljnjim kriminalističkim istraživanjem i utvrđivanjem identiteta svih sudionika te procesuiranje zbog njihove kaznene ili prekršajne odgovornosti, priopćila je PU Osječko-baranjska.