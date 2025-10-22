Policija ima snimke na kojima bi mogao biti autor prijetećeg grafita Jurici Pavičiću

Neslužbeno se pak doznaje da je policija došla do video snimaka sa susjednih zgrada na kojima bi mogla biti snimka grafitera.

Sanja Nazlić iz splitske policije službeno je kazala da su u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj pokrenuli kriminalistiko istraživanje i počel​i s obavljanjem razgovora, izuzimanjem video nadzora i drugim radnjama​ te da su obavili i razgovor s Pavičićem​.

Pavičić je uvredljiv grafit uočio u nedjelju ujutro kada je krenuo na posljednje ovogodišnje kupanje.

Podsjetimo, grafiter je plavim sprejem napisao "Komunjaro šugava je..t ćemo te u g....u", te je prekrižen nacrtani znak skretanja ulijevo.

Iz Hrvatskog novinarskog društva (HND) najoštrije su osudili prijetnje upućene Jurici Pavičiću, višestruko nagrađivanom novinaru i književniku te članu HND-a i Novinarskog vijeća časti, a Vladu su pozvali da napokon osudi napade na novinare.

Prijeteći grafiti također su osudili iz Hrvatskog društva pisaca (HDP) te pozvali institucije na brzu i odlučnu reakciju, uključujući policijsku istragu te hitno uklanjanje grafita.

Nedopustivom porukom zgroženi su i u hrvatskom PEN centru te su od Vlade zatražili jasnu osudu takvog ponašanja i zaštitu Pavičića od sličnih napada i njihove moguće eskalacije.

To je drugi slučaj u zadnja dva mjeseca da se grafitima prijeti piscima. Krajem kolovoza prijeteća poruka je ispisana na pročelju zgrade u Zagrebu u kojoj živi književnik Miljenko Jergović, a dan nakon toga na drugom je mjestu uslijedio novi grafit u kojem se, osim njega, spominje i oporbena političarka Dalija Orešković.