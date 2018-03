Poledica na cestama širom Hrvatske zbog snijega i kiše, za vikend dolazi pravo proljeće

U Gorskom kotaru, dijelu Hrvatskog primorja te središnje i sjeverozapadne Hrvatske mjestimice padaju snijeg i kiša koja se smrzava na tlu, a usporeno se vozi na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac, čvora Gospić i tunela Sveti Rok, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba (HAK)

Najviša dnevna temperatura na kopnu od 2 do 7, na istoku viša, a na Jadranu većinom od 8 do 14 stupnjeva Celzija.

Na području južne Dalmacije puhat će mjestimice jak jugo i jugozapadni vjetar. Najjači udar vjetra iznosit će 35-40 čv (65-75 km/h). Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

Za vikend će u većini Hrvatske biti osjetno toplije, a u nekim područjima temperature će premašiti i 20 stupnjeva Celzija.

U srijedu će biti promjenjivo oblačno, duž Jadrana i u gorju povremeno s malo kiše ili pokojim pljuskom, a krajem dana uz prolazno više oblaka malo kiše može pasti i u središnjim predjelima. Na kopnu sredinom dana moguća su dulja sunčana razdoblja. Vjetar umjeren jugozapadni, duž obale i južni. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na Jadranu od 8 do 11 stupnjeva Celzija. Najviša dnevna od 4 do 9 na kopnu, a duž obale i na krajnjem istoku od 10 do 15 °C.