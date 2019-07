Pokrenut disciplinski postupak protiv interventnog policajca koji je divljao na splitskom sudu

Na splitskom Županijskom sudu dogodio se incident u kojem je sudjelovao jedan pripadnik interventne policije

Kako javlja Slobodna , interventni je policajac, koji je zajedno s kolegom doveo na ispitivanje jednog osumnjičenika, izgubio živce i verbalno napao mladu zamjenicu Općinskog državnog odvjetništva koja je trebala ispitati muškarca kojeg su doveli. Razlog je navodno bilo to što su policajac i kolega mu 15-ak minuta čekali na zamjenicu koja je prije toga imala četiri okrivljenika iz drugih slučajeva.

Nakon što mu je zamjenica kazala da se ne može tako ponašati i da to ne priliči uniformi koju nosi, ušla je u sobu i nazvala policiju kako bi prijavila takvo nedolično ponašanje. U tom trenutku, navodno jer to nitko osobno nije vidio, ljutiti policajac odlazi do vrata WC-a i svom snagom nogom udara u vrata, napravivši na njima rupu svojom čizmom.

'U odnosu na ponašanje policijskog službenika u prostorijama Općinskog državnog odvjetništva u Splitu, proveli smo postupak provjere svih činjenica i okolnosti te smo utvrdili da je policijski službenik svojim ponašanjem ostvario obilježja teže povrede službene dužnosti radi čega će protiv istog biti pokrenut disciplinski postupak. U odnosu na oštećenja vrata koja navodite u svom upitu, u tijeku je kriminalističko istraživanje, te ćemo Vas nakon završetka istog obavijestiti o ishodu' kazali su iz splitske policije za Slobodnu Dalmaciju.