Migrant pogreškom deportiran pa vraćen u SAD, sada mu opet prijeti deportacija

Abrego (30) je u petak pušten iz pritvora u Tennesseeu i vratio se kući u Maryland.

U zatvoru je proveo više od pet mjeseci, uključujući vrijeme provedeno u mega-zatvoru u rodnom Salvadoru poznatom po teškim životnim uvjetima.

No američke imigracijske snage ponovno su ga uhitile kada se javio na razgovor u imigracijsku službu u ponedjeljak ujutro, rekli su njegov odvjetnik Simon Sandoval-Moshenberg novinarima i njegove pristaše ispred ureda ICE-a u središtu Baltimorea.