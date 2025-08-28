Pogledajte žestoku tučnjavu u meksičkom parlamentu: Sve je buknulo zbog Amerike

Meksički Senat ovog je tjedna postao poprište nasilja nakon što su se dvojica vodećih političara zemlje gurala, udarala i vikala nakon žustre rasprave o prisutnosti mogućnosti angažmana američke vojske u borbi protiv narko-kartela
Alejandro "Alito" Moreno, čelnik oporbene Institucionalne revolucionarne stranke (Pri), napao je Gerarda Fernándeza Noroñu, predsjednika Senata iz vladajuće stranke Morena, nakon što su zastupnici himnom obilježili kraj dnevnog zasjedanja, piše The Guardian.
'Molim vas da mi dopustite da govorim', govorio je Moreno u prijenosu uživo.
'Ne diraj me', odgovara Fernández Noroña.
Kad se Fernández Noroña pokušao odmaknuti, Moreno ga je uhvatio, prije nego što su se oba zastupnika počela naguravati, a Moreno je suparnika čak udario po vratu. Kad se pomoćnik Fernándeza Noroñe pokušao postaviti između njih, Moreno ga je srušio na pod, nakon čega je naguravanje nastavljeno do izlaznih vrata.
'Moreno me počeo provocirati i vući', rekao je Fernández Noroña tijekom konferencije za novinare nakon incidenta. 'Udario me i rekao: 'Prebit ću te, ubit ću te.'
'Kad je Noroña prešao granicu, točno je znao što radi. Uvijek ću odgovoriti izravno, s karakterom i bez straha, kako bih branio Meksiko i dao mu smjer koji zaslužuje', poručio je Moreno na društvenim mrežama.
Do sukoba je došlo nakon napete debate tijekom koje su vladajuća stranka Morena i njezini saveznici optužili oporbene stranke Pri i Pan da zazivaju na američku vojnu intervenciju u Meksiku, što su obje stranke poricale.
Ranije ovog tjedna, senator iz stranke Pan gostovao je na Fox Newsu i rekao da je 'pomoć SAD-a u borbi protiv narko-kartela u Meksiku apsolutno dobrodošla'.
Pitanje je postalo posebno sporno u Meksiku nakon što je Donald Trump navodno odobrio upotrebu vojne sile usmjerene protiv narkokartela koji se smatraju terorističkim organizacijama u latinoameričkim zemljama.
Vođa Senata rekao je da će u petak sazvati hitnu sjednicu i predložiti isključenje Morena i još trojice zastupnika Prija zbog sukoba. Fernández Noroña također je na X-u objavio da je podnio kaznenu prijavu protiv Morena.
U izjavi na X-u, Moreno je optužio vladajuću stranku da je u zadnji čas promijenila dnevni red kako bi ušutkala oporbu.