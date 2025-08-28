Pogledajte žestoku tučnjavu u meksičkom parlamentu: Sve je buknulo zbog Amerike

Meksički Senat ovog je tjedna postao poprište nasilja nakon što su se dvojica vodećih političara zemlje gurala, udarala i vikala nakon žustre rasprave o prisutnosti mogućnosti angažmana američke vojske u borbi protiv narko-kartela

Alejandro "Alito" Moreno, čelnik oporbene Institucionalne revolucionarne stranke (Pri), napao je Gerarda Fernándeza Noroñu, predsjednika Senata iz vladajuće stranke Morena, nakon što su zastupnici himnom obilježili kraj dnevnog zasjedanja, piše The Guardian. 'Molim vas da mi dopustite da govorim', govorio je Moreno u prijenosu uživo. 'Ne diraj me', odgovara Fernández Noroña. Kad se Fernández Noroña pokušao odmaknuti, Moreno ga je uhvatio, prije nego što su se oba zastupnika počela naguravati, a Moreno je suparnika čak udario po vratu. Kad se pomoćnik Fernándeza Noroñe pokušao postaviti između njih, Moreno ga je srušio na pod, nakon čega je naguravanje nastavljeno do izlaznih vrata.

Mexico's senate erupted into violence with punches, pushing and shouting after an opposition party leader grabbed the chamber's president as the session was wrapping up https://t.co/9MLUQjnfwP pic.twitter.com/FMEIZbwR7a — Reuters (@Reuters) August 28, 2025

'Moreno me počeo provocirati i vući', rekao je Fernández Noroña tijekom konferencije za novinare nakon incidenta. 'Udario me i rekao: 'Prebit ću te, ubit ću te.' 'Kad je Noroña prešao granicu, točno je znao što radi. Uvijek ću odgovoriti izravno, s karakterom i bez straha, kako bih branio Meksiko i dao mu smjer koji zaslužuje', poručio je Moreno na društvenim mrežama.

NEW: Senators in Mexico engage in fistfight after heated debate over U.S. military intervention against drug cartels - CBS pic.twitter.com/0pcYlN5etb — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 28, 2025