Pogledajte koga čeka kiša, gdje će pržiti iznad 35 i kakvo nas vrijeme čeka za vikend

Umjereno oblačno. Najviše sunčana vremena bit će u Slavoniji i Baranji te na dalmatinskoj obali i otocima

Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na istoku i na sjevernom Jadranu do 33, a u Dalmaciji i do 36 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za četvrtak.