Pogledajte kako redari izbacuju zastupnika Tomaševića s aktualca

Tomislava Tomaševića (Zagreb je naš!) redarska služba Skupštine Grada Zagreba izbacila je s aktualnog sata današnje sjednice nakon što se odbio maknuti s govornice na traženje Andrije Mikulića, predsjednika Skupštine, koji je tvrdio da nema pravo na riječ jer je podignuo krivi karton

'Kako je to moguće i kad će to stati?', upitao je Tomašević Bandića, podsjetivši ga da USKOK-ova optužnica tereti bivšeg direktora Gradatina i bivšeg direktora Čistoće za namještanje poslova.

'Tko vam je dao pravo prozivati ljude, a da niste pogledali natječajnu dokumentaciju? Kako možete sipati s ove govornice pamflete na račun ljudi koji korektno i pošteno rade svoj posao? Prejudicirate sudske postupke. Imate li imunitet za to? Usput, za jedno od tih navodno inkriminiranih djela ja sam naručio tonu otpada za 580 kuna, a oni koji su pomogli da se to meni dogodi plaćali su 2100 kuna, na čelu s bivšim ravnateljem policije. Dok me nije bilo, moja zamjenica je platila 25 posto više toj tvrtki. O tome ne govorite, samo na Bandića se baca blato. Kako možete prejudicirati sudske postupke? Dobit će pisani odgovor o žalbama. Mirno spavam, istina je spora, ali dostižna. Neka svatko radi svoj posao', odgovorio je Bandić.

Nakon toga Tomašević se ponovno javio za riječ, ali mu Mikulić to nije dao jer je, kako je objasnio, 'dignuo krivi karton, što je protivno Poslovniku'. Tomašević je unatoč tome došao za govornicu i pokušao od Bandića zatražiti odgovor. Međutim Mikulić je tražio da se makne, uslijedilo je nekoliko minuta natezanja, nakon čega je pozvana redarska služba koja je udaljila Tomaševića.

Vidno uznemireni zastupnik nakon izbacivanja ustvrdio je kako se od početka sjednice moglo vidjeti da se vlada apsolutistički. 'Išlo se provoditi kršenje Poslovnika nad članovima oporbe i to kad se gradonačelnik iznervirao zbog postavljenog pitanja', kazao je Tomašević, dodavši da je podignuo krivi karton i da se to nije primjenjivalo otkad je on u Skupštini te da je Mikulić očito htio zaštititi gradonačelnika.