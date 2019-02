Pogledajte kako je HGSS spasio planinara na najvišem vrhu Južne Amerike

Sredinom veljače na ekspediciji na najviši vrh Južne Amerike, Aconcagua (6962 metara nadmorske visine) došlo je do naglog pogoršanja zdravstvenog stanja planinara kojemu je bilo potrebno brzo spuštanje do helikoptera i hitan transport do liječnika. Srećom, u blizini je bio tim HGSS-a

Prilikom spuštanja sa drugog visinskog kampa Colera na visini od skoro 6000 metara nadmorske visine, član ekspedicije zatečen je u jako lošem stanju, sa vidljivim su znakovima visinske bolesti, dehidracije i hipoglikemije, pišu HGSS-ovci.

Nije rijetko da se i van Hrvatske nađemo u ulozi spašavatelja, jer to smo uvijek, bez obzira na mjesto i vrijeme. Ovaj put članovi #HGSS pomagali su planinaru na Aconcagui - najvišem vrhu Južne Amerike, ujedno i obiju Amerika te južne hemisfere.https://t.co/HkJY9UJYmg — Hrvatska GSS (@HrvatskaGSS) February 25, 2019

Zbog stanja u kojem se nalazio, bila je potrebna je hitna evakuacija sa 6.000 metara nadmorske visine u prvi visinski kamp Nido de Condores koji se nalazi na 5.400 metara visine, gdje je čekao helikopter.