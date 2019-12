Pogledajte gdje Vakula najavljuje negativan predznak u novogodišnjoj noći

Nakon nedjeljnih cjelodnevnih 'minusa' u Delnicama, Plitvičkim jezerima i Gospiću, gdje su posljednji niži bili još 25. siječnja, i najniža jutarnja temperatura zraka u ponedjeljak je u mnogim mjestima bila niska kako nije bila dugo - većinom još od veljače, a u Rijeci i Pazinu, primjerice, još od 26. siječnja

I u nastavku će ovog relativno stabilnog tjedna najniža temperatura zraka tijekom jutra, pa i većeg dijela noći - i novogodišnje - u većini unutrašnjosti imati negativan predznak, a poneki je 'minus' moguć i blizu mora.

Uz pretežno sunčano vrijeme danju će biti toplije nego u nedjelju i ponedjeljak, osobito na Jadranu i u gorju, dok će u nekim nizinama znatniji porast temperature onemogućavati magla, samo rijetko dugotrajna. Vjetar će na Jadranu u utorak nastaviti slabjeti, a u novogodišnjoj noći ponovno će prolazno pojačati, kaže Zoran Vakula za HRT.

U nastavku slijedi detaljnija prognoza po područjima za sljedeće dane, koju je za HRT pripremio Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.

Utorak: većinom sunčano i danju toplije, ujutro ponegdje magla

'U utorak će na istoku Hrvatske biti većinom sunčano, prolazno uz umjerenu, ponegdje i povećanu naoblaku. Ujutro je mjestimice moguća magla. Vjetar će ponegdje biti slab do umjeren, u početku jugozapadni, a navečer će okrenuti na sjeverozapadni i sjeverni. Temperatura zraka ujutro najniža od -6 do -3 °C, a poslijepodne najviša oko 5 °C. Jutro će u središnjoj Hrvatskoj biti hladno, s temperaturom od -7 do -2 °C, a danju će, kao i na istoku, biti malo toplije nego u ponedjeljak. Ponegdje će puhati jugozapadnjak, a osim mjestimične jutarnje magle prijepodne treba računati i na povremeno više oblaka. Prolazno će se sredinom dana naoblačiti i u gorju te na sjevernom Jadranu', kaže Mikec.