Pogledajte gdje se najviše, a gdje najmanje ispričavaju djeca s nastave i što na nova pravila kažu liječnici i roditelji

Ispričavanje djeteta s nastave neograničeni broj puta na godinu - više neće biti moguće. Jer resorna ministrica sprema nova pravila

'Naša je intencija da taj broj izostanaka ograničimo. Ne da ukinemo, nego ograničimo broj izostanaka koje roditelji mogu opravdati. Početna je ideja da to budu tri dana u svakom polugodištu', kaže ministrica Blaženka Divjak.

Upravo taj trend sve više opravdavanja izostanaka - primijetili su i u školama.

'Nekakav broj izostanaka je jednak. No, ako gledamo omjer opravdanih i neopravdanih, to se u zadnjih nekoliko godina zaista promijenilo. Ima puno, puno više opravdanih u odnosu na neopravdane. A to se odražava i na izricanje pedagoških mjera', tvrdi psihologija Elektrostrojarske obrtničke škole u Zagrebu Andrea Kuhner Urem.

Roditelji sada mogu opravdati do tri dana izostanka. Teoretski, ako se dijete četvrti dan pojavi u školi, sljedeća tri može ponovno izbivati uz opravdanje roditelja. I to roditelji i čine, kažu u školi.

'Vrlo često roditelji ni ne znaju da su djeca izostala. Pa onda to sve opravdaju. Kažu da se neće ponoviti. Pa se ponovi', upozorava profesor Elektrostrojarske obrtničke škole u Zagrebu Ratko Harauzek.