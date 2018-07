Pogledajte detaljnu vremensku prognozu: Žuti meteolaram na snazi za jug Dalmacije, a dobre vijesti ne stižu ni za vikend...

Na potencijalno opasno vrijeme u petak upozorava se na krajnjem jugu zemlje, no kiša i pljuskovi u subotu i nedjelju obuhvatit će Hrvatsku

Kako donosi Državni hidrometeorološki zavod , uz umjeren razvoj oblaka poslijepodne uglavnom u gorskim krajevima te u Istri mala mogućnost pljuskova. Vjetar većinom slab, u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33 °C.

Pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 18, a najviša dnevna oko 30 °C.

Pretežno sunčano. Uz umjeren razvoj oblaka poslijepodne postoji mala mogućnost pljuskova. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 15, a najviša dnevna od 28 do 30 °C.

Sjeverni Jadran

Pretežno sunčano i vruće. Uz umjeren razvoj oblaka poslijepodne uglavnom u Istri mala mogućnost pljuskova. U noći i ujutro uz obalu će puhati slaba do umjerena bura, danju zapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 20 do 24, a najviša dnevna od 30 do 32 °C.

Dalmacija

Pretežno sunčano i vruće. U noći i ujutro uz obalu slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 21 do 24, a najviša dnevna od 30 do 33 °C.