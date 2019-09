Podaci AZTN-a otkrivaju kako su se tjednici i dnevnici prodavali u 2018. godini

Prodana naklada svih dnevnika u Hrvatskoj u 2018. pala je za devet posto u odnosu na godinu ranije, a tjednika pet posto, što u oba slučaja predstavlja nastavak višegodišnjeg trenda, pokazuje istraživanje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) objavljeno u petak

U 2018. prodana naklada svih dnevnika u Hrvatskoj iznosila je 60,4 milijuna primjeraka te je u odnosu na prethodnu godinu smanjena za devet posto, a gotovo svi dnevnici bilježe pad prodane naklade u odnosu na godinu ranije.

Najveću prodanu nakladu u 2018., kao i u prethodne četiri promatrane godine, ostvario je dnevnik 24sata, s ostvarenim tržišnim udjelom od 30 do 40 posto, ali uz nastavak trenda pada prodaje. Slijedi Jutarnji list iz grupacije Hanza Media s tržišnim udjelom od 20 do 30 posto, dok je treći Večernji list, s ostvarenim tržišnim udjelom od 10 do 20 posto.

Značajan iznos prodane naklade u 2018. ostvarili su još nakladnici dnevnika Slobodna Dalmacija, također iz grupacije Hanza Media, s tržišnim udjelom od 10 do 20 posto te Novi list, s tržišnim udjelom od 5 do 10 posto. Riječ je o dnevnicima regionalnog karaktera, a koji u odnosu na 2017. također bilježe pad prodaje, napominju iz AZTN-a.

Promatrano prema vlasničkim grupama, na tržištu dnevnika najveći udjel od 50 do 60 posto ima Styria AG, vlasnica 24 sata i Večernjeg lista, uz blagi pad tržišnog udjela u odnosu na prethodnu 2017. godinu. Hanza Media Grupa ima udjel od 30 do 40 posto te bilježi blagi rast tržišnog udjela.

Nakladnik Glas Istre, pod kontrolom medijske kuće JOJ iz Bratislave, a koji uključuje dnevnike Novi list, Glas Istre i Zadarski list, ostvario je zbirni tržišni udjel od 10 do 20 posto.

7Dnevno najprodavaniji tjednik

Prodana naklada tjednika bilježi pad od pet posto u odnosu na 2017., a većina regionalnih tjednika u skladu s tim općim trendom bilježi pad prodane naklade, uz iznimku Hrvatskog tjednika, Varaždinskih vijesti, tjednika Nacional, Posavske Hrvatske te Glasa Podravine i Prigorja, navode iz AZTN-a.

Najprodavaniji tjednik je 7Dnevno, koji izlazi u nakladi poduzetnika Eurocinik, koji bilježi blagi pad prodaje, drugi je tjednik Međimurje, a treći Hrvatski list/Hrvatski tjednik.

Pad prihoda od oglašavanja u dnevnicima, rast kod tjednika

Ukupan prihod nakladnika ostvaren od oglašavanja u općeinformativnim dnevnicima u 2018. iznosi 156 milijuna kuna te je u odnosu na 2017. manji za 4,3 milijuna kuna, a većina nakladnika bilježi blagi pad prihoda od oglašavanja.