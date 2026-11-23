Posebno su zanimljivi uvjeti koje Općina postavlja potencijalnim zakupnicima. Naime, pravo sudjelovanja imaju isključivo fizičke i pravne osobe koje su u posljednjih pet godina neprekidno upravljale s najmanje 20 prodavaonica prehrambenih proizvoda, pri čemu najmanje jedna mora imati površinu od 500 četvornih metara ili više te mesnicu i ribarnicu.

Riječ je, naime, o poslovnom prostoru u postojećoj zgradi na području Krička, a prema uvjetima natječaja, budući zakupnik morat će osigurati cjelogodišnji rad trgovine te vlastitim sredstvima financirati potrebno uređenje i prilagodbu objekta, javlja Makarska Danas.

Prema natječajnoj dokumentaciji, budući zakupnik obvezan je u sklopu prodavaonice osigurati odjel svježeg voća i povrća, prodaju svježeg kruha i pekarskih proizvoda, mesnicu, ribarnicu s uslugom čišćenja ribe, trgovinu mješovite prehrambene i neprehrambene robe te skladišni prostor.

Općina je posebno naglasila da zakupnik tijekom trajanja ugovora ne smije mijenjati namjenu prostora niti ukinuti mesnicu ili ribarnicu. Štoviše, prestanak rada bilo kojeg od obveznih odjela predstavlja razlog za otkaz ugovora o zakupu.

Zakupnina 16,50 eura

Trgovina mora poslovati tijekom cijele kalendarske godine, uz organizirano radno vrijeme najmanje od 7 do 21 sat, dok se rad nedjeljom i blagdanima mora uskladiti s važećim propisima. Time Općina Brela želi osigurati stalnu trgovačku ponudu stanovnicima, neovisno o turističkoj sezoni.

Početni iznos mjesečne zakupnine određen je na 16,50 eura po četvornom metru, dok je za skladišni prostor predviđena cijena od 8,25 eura po četvornome metru.

Konačna zakupnina ovisit će o ponuđenoj cijeni i rasporedu prostora, a najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja ispunjava sve propisane uvjete i sadrži najviši ukupni mjesečni iznos zakupnine.

Jedan od važnijih uvjeta natječaja odnosi se na ulaganja u objekt. Budući zakupnik preuzima prostor u postojećem stanju te je dužan vlastitim sredstvima financirati sve potrebne radove, rekonstrukciju, instalacije, priključke i ishođenje minimalnih tehničkih uvjeta za početak rada. Nema pravo na povrat uloženih sredstava od Općine Brela.