Počelo je: Prvi pacijenti smješteni u šatore pred varaždinskom bolnicom

Prvih nekoliko pacijenata oboljelih od Covida-19 smješteno je u utorak u večernjim satima u vojne šatore postavljene u krugu Opće bolnice Varaždin, doznaje se u toj ustanovi.

'Počeli su se puniti šatori. Ljudi u zaštitnim odijelima, u skafanderima upravo su uveli u šatore dva pacijenta i jednu pacijenticu. Ono čega smo se svi pribojavali, to se obistinilo. Svi su kapaciteti u bolnici do kraja popunjeni. Imamo potvrdu od medicinske djelatnice da je riječ o Covid pozitivnoj osobi', javio je iz Varaždina novinar HTV-a Ivica Grudiček.

'Nažalost brojke nam ne idu u prilog. Zadnjih dana se ne snižavaju. Konstantne su. Duboko vjerujemo da će u naredno vrijeme doći do pada tih brojki. No bolnički će sustav i u tom slučaju još jedno vrijeme biti pod ogromnim pritiskom jer znamo da unatrag 7 do 15 dana uvijek pacijenti dolaze nakon što im je dijagnosticiran Covid', istaknuo je Marin Bosilj iz Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije za HRT.

'Ne možemo sa sigurnošću reći da će doći do smanjenja brojki nakon uvođenja strožih mjera. To su naše želje. A hoće li se one obistiniti to je teško prognozirati', rekao je.

'Želim apelirati apsolutno na sve. U ovom trenutku nam je bitno jedinstvo. Bitno nam je da budemo zajedno. Od zdravstvenog sustava, od gospodarstvenika, od građana sve do političara. Da svi budemo u istoj misiji da spriječimo prodor ove epidemije da nam se ne bi desilo da zbog jedne šake novaca na kraju gubimo vreće novaca, da gubimo vreće života i da se nećemo godinama oporavljati od gospodarske krize koju će nam prouzročiti ova epidemija', istaknuo je.