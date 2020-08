Počast Stjepanu Grgcu, najviše rangiranom časniku poginulom u Oluji

Kotar-šumi na petrinjskom području na mjestu na kojem je poginuo komemoracijom je u utorak obilježena 25. godišnjica pogibije brigadira Stjepana Grgca, zapovjednika 57. sisačke brigade, najviše rangiranog časnika poginulog u oslobodilačkoj akciji "Oluji"

"Grgac je bio jedan od najperspektivnijih hrvatskih časnika, kao što je rekao general Bobetko, koji je krenuo kao dobrovoljac, a svoj ratni put završio kao zapovjednik brigade. On je bio najviše rangirani vojni dužnosnik koji je poginuo u 'Oluji' i danas je prilika da zahvalimo ratnim zapovjednicima iz 'Oluje'. On je poginuo u skladu s geslom s kojim je živio: 'Ja idem naprijed, a vi idite za mnom.' Tako je, nažalost, i poginuo jer je naišao na neprijateljsku zasjedu", rekao je ministar Božinović.

Na molbu novinara nakon komemoracije da komentira stanje vezano uz pandemiju, načelnik Nacionalnog stožera Civilne zaštite Davor Božinović je rekao kako "svakom prigodom kada su brojke u padu" to znači da se građani ponašaju u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

"Ako se držimo temeljnih preporuka, možemo se oduprijeti toj ugrozi. Hrvatska je s jedne strane pokazala učinkovitost u borbi protiv virusa i, kao što vidite, danas smo jedna od rijetkih zemalja uopće koja ima turizam, koji sve više liči na one godine prije koronakrize. Istina, nisu to iste one brojke kao prije krize, ali su veće nego što je itko mogao zamisliti. To je posljedica stručnog vodstva naših epidemiologa, sustava Civilne zaštite, ali prije svega odgovornosti građana, ali i vas medija koji ste te poruke uporno prenosili", rekao je.

Ako ovako nastavimo, ocijenio je, stvarno se možemo nadati jednoj dobroj ljetnoj sezoni, ali moramo ostati odgovorni i ne zavaravati se da virus više nije tu jer je on tu.

"Samo našim odgovornim ponašanjem možemo spriječiti da se on širi, zahvaljujući čemu je stanje u Hrvatskoj mnogo bolje nego u našem okruženju", zaključio je Božinović.