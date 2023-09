Pobuna građana protiv brze ceste od Osojnika do zračne luke

Ovosezonske prometne gužve i zastoji pokazali su da je brza cesta od Osojnika do zračne luke Dubrovnik prijeko potrebna. No, trasa za koju se zalažu županijski čelnici naišla je na glasno negodovanje stanovnika, ali i dubrovačke Gradske uprave.

'Grad Dubrovnik se protivi ovako predloženoj trasi brze ceste i ono što također smatramo, to je da je studija utjecaja na okoliš trebala ispitati i drugo varijantno rješenje, koje nije ispitala, a to je, dakle, varijanta most dr. Franja Tuđmana, tunel Srđ i dalje prema Brgatu', istaknuo je Božo Benić, pročelnik UO za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika.

Prometne gužve

Glasni su na javnom izlaganju Studije utjecaja na okoliš bili i stanovnici Župe dubrovačke. Teško se nose s prometnim gužvama, ali i idejom o izgradnji visokog nasipa za brzu cestu.

'Predviđena je izgradnjom na jednom nasipu koji doseže visinu od čak 17 metara. Tako se onemogućuje pristup okolnim zemljištima, a donosi nam i određene probleme u svakodnevnoj komunikaciji, kako na lokalnim cestama, tako i na poljskim putevima, protupožarnim putevima', kazao je Silvio Nardelli, načelnik općine Župa dubrovačka.

'Predložena trasa fizički zapravo dijeli Župu na dva dijela i to je zbog čega su Župljani došli ovdje. Evo, meni je žao, mislim, svaki bi od njih mogao reći istu stvar, to nije fizički s jednom cestom, to je sa sustavom nasipa, sustavom potkopa, zapravo, fizički će se odijeliti gornja župa od donje župe. Nije se vodilo računa ni o kulturnoj baštini, ni o vodnim infrastrukturama, poljima i tako dalje', objasnio je Nikša Grbić, stanovnik Župe dubrovačke.

Svjesni potrebe za brzom cestom, traže konstruktivan dijalog i pronalazak rješenja kojim će svi biti zadovoljni.