Pobjednici izbora nisu ni HDZ ni SDP: Dva najveća grada osvojili su novi igrači. Ovo će prodrmati druge sredine, pa i cijelu hrvatsku politiku

Za razliku od premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića, koji je nakon drugog kruga lokalnih izbora u Hrvatskoj proglasio HDZ 'kolosalnim pobjednikom', politolog i komentator tportala Boško Picula smatra da generalnu pobjedu nakon okončanih izbora ne može proglasiti nijedna politička opcija. Štoviše, dva najveća hrvatska grada vode političari koji su izvan dvije najveće stranke, a njihov politički opstanak ovisit će o sposobnosti da biračima isporuče brze i kvalitetne promjene

'Treba istaknuti da je Pula dobila gradonačelnika iz neovisne opcije, da je IDS izgubio izvršnu vlast u najvećem istarskom gradu i središtu istarske županije, u Pazinu, u kojem je pobijedila kandidatkinja Možemo! Suzana Jašić , potvrđujući da to nije samo zagrebačka politička opcija, nego da zahvaljujući nekome s imenom i prezimenom može pobijediti i u drugim sredinama. Ako netko može biti poprilično uzdrman ovim rezultatima, onda je to svakako IDS, osobito s ovom Pirovom pobjedom za župana', rezonira Picula.

'Istaknuo bih vrlo džentlmenski govor Miroslava Škore, u kojem je pozvao svoje suradnice i suradnike da zaplješću novom gradonačelniku. Da je imao takav uključiv diskurs ne samo na lokalnim, nego prije svega na predsjedničkim izborima 2019. godine, on bi danas bio predsjednik Republike Hrvatske. Bez obzira na to što je triput izgubio – na predsjedničkim, parlamentarnim i lokalnim izborima – Miroslav Škoro pokazao je da ga birači itekako mogu nagraditi svojim glasovima, ali i da je od prvog trenutka u kojem se aktivnije uključio u politiku prije dvije godine potpuno pogriješio svoju strategiju. Da je išao više prema centru, danas bi bio predsjednik Republike', uvjeren je Picula.

'Treba se postaviti na način na koji se prva smjena vlasti 2000. nije do kraja postavila, a to znači da mora stvarno povući poteze koji će biti bitno različiti u odnosu na prethodnu vlast. SDP i HSLS su prve sljedeće izbore 2003. izgubili upravo zato što nisu dovoljno promijenili Hrvatsku na način na koji su to navijestili. Ako Tomislav Tomašević dovoljno promijeni Zagreb, može računati na još jedan mandat. Građani su ga izabrali da upravlja gradom. Prema tome, on to mora dokazati. Ako građani osjete da te promjene nisu dovoljno brze i kvalitetne, mislim da bi mogao izgubiti podršku', rezonira Picula.

Zaključak je to koji vrijedi za cijelu Hrvatsku: Zagreb je, kao i niz sredina, u nedjelju izabrao jasne promjene, no ako se te promjene ne budu vidjele, to će onda biti problem za nove vlasti, napominje Picula.