Ploviti se mora i za snovima: Sonja Jakić jedina je Hrvatica koja je krenula na put oko svijeta u ekskluzivnoj ženskoj ekspediciji

Cresanka Sonja Jakić imala je sreću naći se među 300 žena, od pet tisuća prijavljenih, koje će sudjelovati u 'eXXpedition – Round the World 2019-2021.'. U dvije godine jedrenjak Traveledge od 22 metra, koji je britanska vojska koristila u ekspediciji Antartika 2001/02., prijeći će put oko svijeta dug 38.000 nautičkih milja. U trideset etapa na brodu će se izmijeniti tristo žena s ciljem utvrđivanja stanja zagađenosti oceana i mora

'Dočekalo nas je tipično britansko vrijeme s kišom i vjetrom. Zasad je sve po planu, polazak je danas (utorak) u 15 sati po našem vremenu. Prognoza kaže da će biti i mora i vjetra, ali ne toliko jakog da ne bismo isplovili. Na sve to sam nekako i računala. Što više budemo južnije, to bi trebalo biti i ljepše', objasnila je na početku Jakić.

U dosadašnjih jedanaest putovanja više od sto žena različitih struka iz svih dijelova svijeta plovilo je svjetskim morima, Velikim kanadskim jezerima i rijekom Amazonom istražujući i 'propovijedajući' o utjecaju plastike i različitih toksina na okoliš. Na svim tim putovanjima Hrvatska još nije imala svoju predstavnicu, sve dok ove godine, nakon četiri kruga selekcije, nije prošla Sonja.

Za ekspediciju je čula početkom godine, u vrijeme ispitnih rokova. Surfajući internetom naletjela je oglas koji je obuhvaćao sve njezine interese: jedrenje, ekologiju i STEM. Naime, uz jedrenje i ekologiju ekspedicija naglasak stavlja na potrebu brojnijeg sudjelovanja žena u znanosti, posebice STEM području.

'Odmah sam se prijavila i prošla nakon četiri kruga selekcije. U svakom sljedećem krugu tražilo se više informacija o kandidatima, što se tiče našeg iskustva, trenutnog zanimanja, zašto želimo biti dio ekspedicije i slično. Finalno smo imali Skype intervju, nakon kojeg je u mojem slučaju slijedio poziv, odnosno ponuda mjesta na brodu', pojasnila je Jakić.

Umjesto Kariba Azorski otoci

Ističe kako je od samog početka imala potporu obitelji, s kojom je od malena putovala, i dodaje kako su svi bili oduševljeni kad su čuli kakvu je priliku dobila. Želja joj je bila, priznat će, biti na ruti koja će ploviti oko Kariba, ali je na kraju ispalo da se našla u prvoj 'izmjeni', i to kao najmlađa članica posade.

'Zapravo je u jednu ruku možda ispalo dobro jer je ovako meni bilo jednostavnije logistički i jeftinije sve organizirati i doputovati do Plymoutha nego da sam morala doći negdje dalje. U svakom slučaju, bit će to sjajno iskustvo. To što sam najmlađa ne predstavlja mi nikakav problem', kazala je za tportal.

Uz nju na brodu će biti još devet volonterki, Emily Penn kao šefica ekspedicije, inače arhitektica po struci, koja za sebe voli reći da je zaštitnica oceana, i još tri člana posade. Osim što su profili volonterki potpuno različiti, od dobi do zanimanja, posebno je zanimljivo da će na brodu biti i onih koje mora nikad nisu ni vidjele.

'Kako će to izgledati, nitko ne zna. Ova etapa zapravo je dosta zahtjevna što se tiče navigacije i sve nas interesira kako ćemo s kišom, vjetrom, valovima i niskim temperaturama na početku uspjeti skupljati podatke i pratiti znanstveni dio plana. Bit će svakako zanimljivo', smijući se dodaje Jakić.