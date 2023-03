Pljušte žestoke reakcije na projekt cjelodnevne škole, evo što nezadovoljni učitelji poručuju

Dvije peticije, jedna za jaču satnicu informatike, druga za dvije učiteljice u cjelodnevnoj (razrednoj) nastavi, svaka s nekoliko tisuća potpisa, kao i nekoliko stotina uglavnom negativnih komentara prikupljenih u manje od tjedan dana javne rasprave

Informatika, odnosno informacijske i digitalne kompetencije, kako će se predmet zvati u cjelodnevnoj školi, jedno je od gorućih pitanja na e-savjetovanju. Prije nekoliko godina tek smo uveli informatiku u škole od 1. razreda, a sad uvodimo promjene, bez konzultacija sa strukom i učiteljima i, najvažnije, ističe dugogodišnja profesorica informatike, bez analize zatečenog stanja, donosi HRT.

'Onako kako djeluje nama prema van, da su oni to brzinski napravili, stihijski, da nisu uključeni ni stručnjaci iz škola ni sa fakulteta. To nije dobro za hrvatsko školstvo, nadam se da će revidirati to što su donijeli', smatra Mirena Maljković, profesorica informatike.