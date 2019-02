Pljačkašima zaštitarskog kombija na Žitnjaku ukupno 23 godine zatvora

Zbog pljačke 320.000 kuna iz zaštitarskog kombija na zagrebačkom Žitnjaku u prosincu 2017., u ponedjeljak su na Županijskom sudu na ukupno 23 godine zatvora osuđeni Željko Vrbat, Branislav Kovačević, Denis Šagut, Romeo Tole i Jasmin Mujkić.

Vrbat i Kovačević su osuđeni su na četiri godine i 11 mjeseci zatvora, dok su Tole i Šagud osuđeni na po četiri godine i 10 mjeseci svaki. Mujkić je osuđen na tri godine i osam mjeseci zatvora, a svima im je produljen istražni zatvor u kojem su od uhićenja u prosincu 2017.

"Naš subjektivni dojam o nekom od počinitelja nije odlučan za odluku o kazni. Tužiteljica je u završnoj riječi za Vrbata govorila da je on organizator cijele te priče. Možda je to i točno, no u optužnici se ne navodi da je organizator već da je vozač, a sud je prilikom donošenja odluke o kazni vezan činjeničnim opisom optužnice. Nadalje, to što se protiv njega vodi nekoliko postupaka nije odlučno jer niti jedan od tih postupaka nije pravomoćno okončan pa je on zakonski neosuđivana osoba", kazala je u obrazloženju presude sutkinja Renata Miličević.