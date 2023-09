Policija o nesreći na Žitnjaku: Ne postavljamo mi ležeće policajce, nego grad

Zagrebačka policija pojašnjava i da uspornike tj. „ležeće policajce“ ne postavlja policija, nego tijela gradova i općina uz suglasnost policije.

Naglašava i da se lokacija na kojoj se dogodila nesreća ne izdvaja uvelike od sličnih lokacija u gotovo svim gradskim četvrtima, gdje je razvidno da se uglavnom zbog nedostatka javnih površina prometnice ne mogu širiti.

Kad je riječ o kamerama za mjerenje brzine koje su u vlasništvu policije, PU zagrebačka napominje da se one postavljaju na mjesta i dionice, sukladno analitičko-statističkim pokazateljima stanja sigurnosti na pojedinoj lokaciji. S tim u vezi napominje da na mjestu nesreće u ovoj godini nisu zabilježene nikakve druge nesreće pa tu lokaciju, do sada, nisu izdvajali kao specifičnu ili posebno opasnu. Ova prometna nesreća u kojoj je smrtno stradalo dijete, predstavlja ogromnu tragediju te iziskuje od svih nas, počevši od pojedinca koji sudjeluje u prometu, obitelji, pa do razine svih institucija, da pronalazimo dodatne načine kako podignuti svijest svakog aktivnog sudionika u prometu o opasnostima koje krije sudjelovanje u prometu, bilo u svojstvu pješaka ili vozača, navodi, u ostalo PU zagrebačka.