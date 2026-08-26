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Plivači s medaljama u Banskim dvorima: Palo je i veliko obećanje

M.Da./Hina

26.08.2026 u 15:10

Andrej Plenković primio je hrvatske plivače
Andrej Plenković primio je hrvatske plivače Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
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U povodu osvajanja medalja na Europskom prvenstvu i na Mediteranskim igrama, predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar turizma i sporta Tonči Glavina primili su u Banskim dvorima osvajače medalja i izaslanstvo Hrvatskog plivačkog saveza

Čestitajući na izvanrednim rezultatima, ministar Glavina poručio je da se ovoga ljeta Hrvatska vratila uspjesima u plivanju koje je ostvarivala ranije u jednoj od najprestižnijih i najbržih disciplina.

"U svakom mogućem smislu pokazujete da se hrvatsko plivanje vratilo u velikom stilu. Ponosni smo na vas“, poručio je Jeri Hribaru, Vlahi Nenadiću, Viliju Sivecu, Toniju Dragoji, Ani Blažević, Nikoli Miljeniću i Luki Cvetku.

Najavio je izgradnju velikog vodenog centra u Zagrebu što je ocijenio najboljim ulogom u budućnost hrvatskog plivanja.

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Uime osvajača medalja i plivača okupljenima se obratio Jere Hribar istaknuo je da su ostvarili peti rezultat na svijetu ove sezone dodajući da su na taj uspjeh iznimno ponosni.

Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić čestitao je svima od srca na uspjesima kazavši da se sada već radi o kontinuitetu velikih rezultata.Osobito je sretan, dodao je, zbog Ane Blažević koja se nakon teške ozljede vratila u vrh plivanja.

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