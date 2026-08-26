Plivači s medaljama u Banskim dvorima: Palo je i veliko obećanje

U povodu osvajanja medalja na Europskom prvenstvu i na Mediteranskim igrama, predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar turizma i sporta Tonči Glavina primili su u Banskim dvorima osvajače medalja i izaslanstvo Hrvatskog plivačkog saveza
Čestitajući na izvanrednim rezultatima, ministar Glavina poručio je da se ovoga ljeta Hrvatska vratila uspjesima u plivanju koje je ostvarivala ranije u jednoj od najprestižnijih i najbržih disciplina.
"U svakom mogućem smislu pokazujete da se hrvatsko plivanje vratilo u velikom stilu. Ponosni smo na vas“, poručio je Jeri Hribaru, Vlahi Nenadiću, Viliju Sivecu, Toniju Dragoji, Ani Blažević, Nikoli Miljeniću i Luki Cvetku.
Najavio je izgradnju velikog vodenog centra u Zagrebu što je ocijenio najboljim ulogom u budućnost hrvatskog plivanja.
Uime osvajača medalja i plivača okupljenima se obratio Jere Hribar istaknuo je da su ostvarili peti rezultat na svijetu ove sezone dodajući da su na taj uspjeh iznimno ponosni.
Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić čestitao je svima od srca na uspjesima kazavši da se sada već radi o kontinuitetu velikih rezultata.Osobito je sretan, dodao je, zbog Ane Blažević koja se nakon teške ozljede vratila u vrh plivanja.