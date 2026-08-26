Plivači s medaljama u Banskim dvorima: Palo je i veliko obećanje

Čestitajući na izvanrednim rezultatima, ministar Glavina poručio je da se ovoga ljeta Hrvatska vratila uspjesima u plivanju koje je ostvarivala ranije u jednoj od najprestižnijih i najbržih disciplina.

"U svakom mogućem smislu pokazujete da se hrvatsko plivanje vratilo u velikom stilu. Ponosni smo na vas“, poručio je Jeri Hribaru, Vlahi Nenadiću, Viliju Sivecu, Toniju Dragoji, Ani Blažević, Nikoli Miljeniću i Luki Cvetku.

Najavio je izgradnju velikog vodenog centra u Zagrebu što je ocijenio najboljim ulogom u budućnost hrvatskog plivanja.