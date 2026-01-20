Plenkoviću stigao poziv od Trumpa: Američki predsjednik ga želi u Odboru za mir

Nakon Vladimira Putina, Emmanuela Macrona pa i slovenskog premijera Roberta Goloba, i hrvatskom premijeru stigao je poziv iz Bijele kuće
Hrvatski premijer Andrej Plenković dobio je poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa da se pridruži Odboru za mir, potvrđeno je za tportal iz Vlade.
Iz Banskih dvora još nisu odgovorili američkoj strani. 'Proučit ćemo poziv', poručuju iz Vlade.
Podsjetimo, iako je Trumpov Odbor za mir bio predviđen kao tijelo koje će upravljati Pojasom Gaze, analitičari procjenjuju da Trump zapravo želi stvoriti alternativne Ujedinjene narode.
Pozivi da se pridruže Odboru za mir već su stigli drugim svjetskim liderima, poput ruskog predsjednika Vladimira Putina, izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, pa i slovenskog premijera Roberta Goloba.
VIDEO Procurio Trumpov plan: Ove četiri države želi odvojiti od EU-a
Poziv je stigao i francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu, no on je odbio biti dio Trumpove mirovne inicijative. Odmah mu je stigao i odgovor iz Bijele kuće te je Trump zaprijetio da će uvesti carine od 200 posto na francuska vina i šampanjce.