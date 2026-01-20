alternativni un

Plenkoviću stigao poziv od Trumpa: Američki predsjednik ga želi u Odboru za mir

Maja Šurina

20.01.2026 u 10:47

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL
Bionic
Reading

Nakon Vladimira Putina, Emmanuela Macrona pa i slovenskog premijera Roberta Goloba, i hrvatskom premijeru stigao je poziv iz Bijele kuće

Hrvatski premijer Andrej Plenković dobio je poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa da se pridruži Odboru za mir, potvrđeno je za tportal iz Vlade.

Iz Banskih dvora još nisu odgovorili američkoj strani. 'Proučit ćemo poziv', poručuju iz Vlade.

vezane vijesti

Podsjetimo, iako je Trumpov Odbor za mir bio predviđen kao tijelo koje će upravljati Pojasom Gaze, analitičari procjenjuju da Trump zapravo želi stvoriti alternativne Ujedinjene narode.

Pozivi da se pridruže Odboru za mir već su stigli drugim svjetskim liderima, poput ruskog predsjednika Vladimira Putina, izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, pa i slovenskog premijera Roberta Goloba.

VIDEO Procurio Trumpov plan: Ove četiri države želi odvojiti od EU-a

Procurio Trumpov plan: Ove četiri države želi odvojiti od EU-a Izvor: EPA / Autor: EPA/Montaža: Neven Bučević

Poziv je stigao i francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu, no on je odbio biti dio Trumpove mirovne inicijative. Odmah mu je stigao i odgovor iz Bijele kuće te je Trump zaprijetio da će uvesti carine od 200 posto na francuska vina i šampanjce.

Sastanak Plenkovića i Macrona
  • Sastanak Plenkovića i Macrona
  • Sastanak Plenkovića i Macrona
  • Sastanak Plenkovića i Macrona
  • Sastanak Plenkovića i Macrona
Sastanak Plenkovića i Macrona Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
od podrške do podjela

od podrške do podjela

Godina dana mandata: Hrpa pukotina u srcu MAGA-ina svijeta - kakva je budućnost trampizma?
opet prijetnje

opet prijetnje

Kakav udarac za Macrona! Nakon što je odbio Trumpa, stiže šokantna osveta
hyunmoo-5

hyunmoo-5

Južna Koreja rasporedila svoj 'projektil-čudovište': Što će učiniti s tajnim oružjem?

najpopularnije

Još vijesti