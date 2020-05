Iako je jasno da Vlada Zakon o obnovi Zagreba neće predložiti prije raspuštanja Sabora, na današnjoj sjednici ipak je donijela neke odluke koje bi trebale pomoći najviše stradalima u potresu. Na samoj sjednici uvodno se uobičajeno obratio premijer Andrej Plenković

Plenković se na početku osvrnuo na obljetnicu Bleiburške tragedije.

'Prošli tjedan obilježili smo 75. obljetnicu kraja Drugog svjetskog rata i pobjede nad fašizomom. U srednjoj Europi kraj rata donio je poraz fašizma, ali nije donio demokraciju. Donio je novi totalitarizam. Takva sudbina je snašla i Hrvatsku koja je pola stoljeća bila lišena slobode i demokracije. Svibanj 1945. je sinonim za strašne poratne zločine. Tada su deseci tisuća ljudi – razoružanih vojnika poraženih snaga ali i velik broj nedužnih civila koji su bježali od uspostave komunističkog režima – od Bleiburga preko Tezna i duž Križnog puta odnosno kolona smrti, pobijeni bez suda i zakapani bez groba Sve se to događalo nakon službenog završtetka rata. Taj zločin izazvao je nemir i strah kod velikog dijela hrvatskog naroda. Montirani proces protiv Stepinca dodatno je kompromitirao tadašnju vlast. To je razlog zbog čega je odnos prema tom dijelu povijesti izrazito bolan. Iako je jasno da je Hrvatska zbog antifažizma izašla kao pobjednica. Za suvremenu Hrvatsku to je danas moralna obveza. Samo trzevenim pogledom na traume iz prošlosti i pjetetom prema svakoj žrtvi moći ćemo izgraditi tolerantno društvo', rekao je Plenković.