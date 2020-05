Zakon o obnovi Zagreba ići će u javnu raspravu od mjesec dana, a čini se da smo sve bliže raspuštanju Sabora sljedeći tjedan. Dao je to naslutiti premijer Andrej Plenković uz izjavi novinarima prije užeg kabineta Vlade

Podsjetio je da je Vlada već donijela odluku o 20 tisuća svakom kućanstvu za sanaciju dimnjaka i obnovu bojlera. 'Krenuti ćemo s incijativom da za sve oni koji su van stanova i kuća osiguramo plaćanje najamnine do trenutka dok se nekretnina ne popravi', rekao je.

Upitan znači to to da će zakon biti donesen nakon raspuštanja Sabora, Plenković je kazao: 'To je izrazito bitan zakon, kopleksan. Zahtijeva cjelovit pristup. Želimo da zakoni koje donosimo budu kvalitetni i zato je smisao da u dogovoru sa Zagrebom idemo ovom procedurom.'

U kuloarima se već priča da bi raspuštanje Sabora moglo slijediti u ponedjeljak, no, Plenković kaže da ne zna što se priča među saborskim zastupnicima. 'Sutra ćemo imati koalicijski sastanak i razgovarat ćemo i o tome da se raspusti Sabor. Hrvatska je jako dobro vodila bitku protiv Covida, naša javno zdravstvena slika je jako dobra, tu i tamo neko mikro žarište, zdravstveni kapaciteti su u stanju da mogu podnijeti i puno veći broj, zaštitne opreme imamo dovoljno. Nema elementa koji nam ne bi dao za pravo da otpuštamo mjere i da reaktiviramo gospodarstvo. Premostili smo razdoblje travnja kad smo bili u lock downu i sada smo u situaciji, pogotovo u HDZ-u, da procijenimo s partnerima kada je trenutak da idemo po novo većinsko povjerenje i onda riješavamo probleme. To je smisao', rekao je Plenković.



S obzirom da je Europska komisija u svojim današnjima dokumentima spomenula kako upotreba aplikacije za praćenje kontakata u okviru borbe za suzbijanje virusa treba biti doborovoljna, Plenković je spomenuo i da Hrvatska radi na jednoj takvoj aplikaciji. Odnosno, na izradi aplikacije, kazao je, radi i APIS.