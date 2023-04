Plenković: Za razliku od ranijih Vlada, mi smo svima podigli plaće

“Komentirali smo i komentar agencije Fitch koja je potvrdila najveći rejting do sada, što govori da smo u reputacijskom smislu prema institucijama postupali dobro”, rekao je Plenković. “Ono što je dobro je i turizam koji su spomenuli, koji će utjecati na rast BDP-a. Važnim se čini što je Hrvatska nastavila rapidno smanjivati udio javnog duga u BDP-u.”

“Ne vidim nikakav razlog za štrajk sudaca”, rekao je, dodajući da “nismo još u fazi” da se on uključi u pregovore.

“Nastavit ćemo kao i do sada jednako surađivati sa svim jedinicima lokalne samouprave”, kazao je.

“Iskreno, mislim da se malo previše priča o izborima, za više su od godinu dana. Ne vidim zašto se priča, osim što je to sviam najlakša tema. Domovinski pokret ne samo da je unaprijed rekao da može s HDZ-om ali ne i njegovim predsjednikom, sa mnom, nego su to ponavljali i u izbornoj noći kad su vidjeli da možemo i bez njih formirati većinu. Ovo mogu doživjeti jedino kao jednu vrstu naučenih lekcija da takvo političko ponašanje nije mudro. Što je sad posljedica, njih 16 se sad svelo na 5 zastupnika, a mi smo sedmu godinu na vlasti i čvrsta većina. Uveli smo Hrvatsku u eurozonu, Schengen… A oni su samo lamentirali i grintali s kim ne bi. Očito su zaključili da to nije bilo mudro”, rekao je Plenković.

Odgovarajući na pitanje o smanjenju broja lokalnih i regionalnih jednica, Plenković je rekao da je sasvim jasno da će “malo tko dići ruku i reći: ‘Ukinite moju općinu'”.

Također je upitan o svome odgovoru saborskoj zastupnici Daliji Orešković na aktualnom prijepodnevu.

“Mene osobno optužuje za korupciju bez ikakvog argumenta, a onda sam joj ja sasvim pristojno neke stvari rekao”, ustvrdio je te dodao: “Nije to išlo svima. Išlo je samo njoj. Nisam to rekao hrvatskim građanima, nego saborskoj zastupnici koja je rekla da s HDZ-ovcim treba kao s nacistima nakon Drugog svjetskog rata.”