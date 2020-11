Plenković uzvratio: Milanović opsjednut onime što radim, veći stalker od Marasa

Premijer Andrej Plenković odgovorio je na prozivke predsjednika Zorana Milanovića

"Ja nisam uspio stići pogledati sve to što je on izgovorio, ali otprilike sam shvatio gdje to sve ide. Sve više se pojavljuje ta neka vrsta opsjednutosti. Ja mislim da je Milanović opsjednut onime što ja radim, što sam radio prije, vidim da se bavi mojom biografijom, tko je gdje bio, tko je koga pobijedio. Vidim da nastoji jako podcijeniti aktivnost koju sam imao za vrijeme diplomatskih mandata u Bruxellesu i Parizu", rekao je Plenković, prenosi N1.

Te moje godine u Parizu su mi jako pomogle da sagledam svijet iz drugačije perspektive, rekao je Plenković, dodavši da je Milanović bio diplomat u Zagrebu i da nije radio isto što i on. "O tome tko je učinio više u diplomatskoj karijeri, kad bi stavili na jednu stranu moju, a na drugu njegovu, razlika bi bila enormna", rekao je Plenković. "On je glavni stalker, veći i od Marasa. Ja sam mislio da je Maras glavni stalker, a ipak je to on", rekao je Plenković.