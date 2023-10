Plenković 'spustio' novinarki u Tirani, s grčkim kolegom razgovarao o Boysima

Vjeruje da je europska budućnost Zapadnog Balkana dobra. “Ne želim govoriti o datumu, teško je to predviđati s obzirom na sve promjene koje se događaju, ali treba se držati načela individualnih zasluga, a to je da sve zemlje moraju proći pregovore i prilagodnu. Alternativa EU-u svim državama ovdje je puno gora. Nakon agresije na Ukrajinu geopolitički pogled je puno širi”, rekao je Plenković, prenosi N1.

Rekao je da nije tražio sankcije za Srbiju jer se u Banjskoj na Kosovu dogodio teroristički napad. “Znamo da postoje tamo policijske snage i da su tamo bili normalni građani to se ne bi dogodilo. Nemojmo sada stavljati u isti koš napadače i one koji se brane”, odgovorio je Plenković na pitanja srpske novinarke o tome zašto je tražio sankcije protiv Srbije i zašto spominje samo ubijenog kosovskog policajca, a ne i troje srpskih žrtava.

“Razgovarao sam i s grčkim kolegom i naša pozicija je vrlo jasna, a to je da je prošlo već dosta vremena i da su njihova tijela imali dovoljno vremena da utvrde tko je kriv i za što. Čini mi se da i kod njega prevladava taj stav, ali kako su to odluke pravosudnog sustava ne možemo ni ja ni on o tomu odlučivati”, odgovorio je na pitanje o uhićenim navijačima u Grčkoj.