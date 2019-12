Plenković: SDP zahtjevom za opozivom Divjak pokušava destabilirati vlast

Premijer Andrej Plenković na konferenciji za medije nakon završetka sastanka na vrhu Sjevernoatlantskog saveza povodom 70. obljetnice Saveza u Londonu govorio je o najavi ukidanja viza za hrvatske građane pri ulasku u SAD, te temama o kojima se govorilo na današnjem sastanku

"Jedina smo zemlja koja može dati svoju ocjenu iz tri perspektive, sjećamo se kako je biti nečlanica NATO-a, a biti žrtva agresije i napada, Hrvatska ima to iskustvo, to nema nitko drugi u toj mjeri kao mi. Kad to čuju kolege, i oni osvijeste što znači savez, sigurnost. EU je NATO-u glavni partnet u projiciranju mira i stabilnosti, ne samo u transatlanstkom području nego i na drugim kriznim žarištima. Razvijanjem obrambene politike Europe treba ojačati europsku dimenziju NATO saveza", kazao je Andrej Plenković, prenosi N1.

Komentirao je kako su prošli današnji sastanci.

"Imali smo formalne sastanke s predsjednicima Crne Gore i Makedonije. Gotovo tri sata imali smo priliku biti zajedno, razgovarali smo o bilateralnim odnosima i odnosima unutar NATO-a. Ono što je bilo pisano u svjetskim medijima gotovo nije bilo zrcaljeno u raspravi, ona je bila mirna i konsenzualna, te je išla u dobrom smjeru značaja Saveza i brige jednih za druge. U svakoj obitelji kao što je NATO ima pitanja oko kojih postoje različita stajališta. Donald Trump već tri godine na dnevni red stavalja točku povećanja izdvajanja za NATO. Rasprave koje djeluju ekstra polemično su dobre i one će odrediti smjer Saveza pred nama. Bez obzira na stajališta NATO je čvrst", kazao je Plenković.