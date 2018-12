Plenković: S predsjednicom smo pričali o aferi SMS, to se mora riješiti do kraja

Dotaknuto je niz tema na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost, a spomenuto je i pitanje afere SMS u kontekstu informacijske sigurnosti, rekao je premijer Andrej Plenković

'U tom kontekstu spomenuto je i to pitanje, prvo da se mora raščistiti do kraja i drugo, da svi koji su na bilo koji način uključeni u odavanje informacija, a dio su bilo policijskoga, bilo nekog drugoga sustava progona, za to moraju odgovarati', rekao je Plenković , piše N1 .

Osvrčući se na slučaj Daruvarac rekao je kako je to strašan slučaj nasilja te je više nego jasno jer su dokazi na internetu, što se točno dogodilo.

'Vidim da su svi zgroženi s time. Ja to mogu gledati iz uloge premijera i pravnika. Mislim da je sasvim razvidno da je obrana koristila sve moguće procesne, taktičke poteze kako bi se odugovlačilo s postupkom. Smatram da to nije dobro. Način kako mi kao država ili Vlada to možemo riješiti je da se razmotri kako da ovakve situacije u smislu korištenja procesnih instituta, ne dovode do ugrožavanja brzog odvijanja procesa. Javnost je opravdano ogorčena, jednako sam ogorčen kao i svi jer je ovaj slučaj eklatantan', odgovorio je Plenković.

Komentirajući najave iz kluba Milana Bandića da će do kraja godine imati 13 zastupnika, a da im je cilj u idućoj godini doći do 16 saborskih zastupnika, kratko je rekao: 'Pojma nemam o tome' te odbio pokušaje da se odgovornost prebaci na HDZ.

'To odbacujem s gnušanjem, klubu HDZ-a u ovom sazivu Sabora nije pristupio nitko. Iz kluba su otišli oni za koje smatram da bi bilo bolje da u njemu nisu nikada ni bili... Komentatorsko 'u džuture' komentiranje i stavljanje nekakvih tereta na HDZ je nedopustivo. Molim vas kad to komentirate da napravite razliku tko što i zašto radi sa svojim mandatima', proučio je.

Istaknuo je kako je u sadašnjem izbornom sustavu jednoj stranci jako teško osvojiti apsolutnu većinu te da inzistira na enormnoj razlici u obziljnosti Vlade, parlamentarne većine i 'neke konkurencije čije performanse', kako je dodao, imamo prilike vidjeti uglavnom u Saboru, ali i izvan njega.

'Mandati su neopozivi, ni sa kim nismo razgovarali. To što neki odlaze iz SDP-a jer se SDP raspada, pa u njemu ne vide smisao daljnjeg djelovanja, to morate pitati SDP. To što oni žele poduprijeti većinu, to je njihov odabir. Mi nećemo nikoga spriječavati da podupire rad Vlade ili da na taj način posredno podupire parlamentarnu većinu, to nisu iste kategorije, morate biti precizni u tome', rekao.

Novinari su premijera pitali da komentira spekulacije o rekonstrukciji Vlade i mogućem ispadanju HNS-a iz nje, na što je on odgovorio: 'Super mi je to. Hoćete li vi biti premijeri, pa govoriti kad će biti rekonstrukcija Vlade? Hvala vam lijepo'.