Plenković: Predsjednik Republike i ja slažemo se da se ne slažemo

Predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao je u srijedu da s predsjednikom Milanovićem često razgovara i da se "slažu da se ne slažu" oko određenih tema, poput opetovanih izjava Milanovića da Nacionalni stožer Civilne zaštite djeluje protuustavno

"To je takva vrsta mikro-menadžmenta da ga ne može raditi ni Vlada. Ja sam sretan da se ne moram svaki dan kao predsjednik Vlade baviti najsitnijim detaljima koje radi stožer, ali to ne znači da sve što oni rade mi ne nadziremo", kazao je Plenković.

"Više puta smo razgovarali, i ne slažemo se. Složili smo se da se ne slažemo. Mi se politički razlikujemo. Ovo što govorim govorim vrlo namjerno i svjesno, jer slušam sad što se akumuliralo pet mjeseci. Slušam i pratim te poteze. Važno je da javnost to vidi. Imate Vladu koja radi, koja se trudi i bori u rješavanju problema. I imate nekoga tko ima objektivno više vremena i manje ovlasti te koji ima ovakve rezultate u pet mjeseci. Neka malo netko to propitkuje", ustvrdio je Plenković.

"Ne tražimo odmora, i tu je ta ključna razlika. Oni koji se bave problemima da bi ih rješavali na korist hrvatskih građana, i oni koji imaju vremena i traže neke sitne detalje, tipa intervencija zastupnika Bauka. Imate banaliziranje, trivijaliziranje, traženje detalja i rješavanje krupnih problema. Hrvatski građani to 'kuže', ljudi to vide, išli su na izbore i izabrali su nas", poručio je Plenković.

Na pitanje je li pričao o toj temi s predsjednikom, premijer je odgovorio da jest, ali da se "ne slaže s onim što on govori" te kako su to pokazali cijeloj oporbi.

"Nema pojma o tome. Prvo on osobno nije sudjelovao ni u čemu. Jer on kao ni ja nismo članovi organizacijskog odbora. Članovi odbora su neki drugi ljudi koje delegira on, ili mi iz Vlade. Postoje epidemiološke preporuke, meni je svejedno, možemo ići svi na tvrđavu pa da se skupi nas negdje tisuću gore jedan do drugoga, i da stojimo jedan drugome na deset centimetara, i da si međusobno dišemo i pušemo nakon penjanja uskim stepenicama, ili ćemo biti u epidemiološkoj formaciji na trgu", objasnio je premijer.



Nisam ljut, ali trivije i banalne stvari idu mi na živce



Poručio je kako mu pabirčenje, puštanje, brifiranje i spinanje "ide iskreno na živce" jer su to trivije i banalne stvari, ali da nije ljut ili nervozan.

"Postoji Vlada koja poštuje državu, građane, svoje svetinje, a to su blagdani poput Dana domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i Dana pobjede. Mi ćemo to napraviti na onoj dostojanstvenoj razini na kojoj treba, nema tu nikakvog spora", naglasio je premijer.

Na pitanje hoće li potpredsjednik Vlade iz redova SDSS-a biti pristuan u Kninu, i hoće li Vlada onda poslati svojeg izaslanika u Grubore, kazao je da kada dođe vrijeme da će sve reći o toj temi.